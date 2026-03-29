久旱釀茶災！春茶不萌芽 茶農「乾」著急盼清明雨救命

南投縣是全台最大茶產區，鹿谷、竹山、仁愛等地高山茶尤為著名，但因今年入春後久旱不雨，茶樹缺乏雨水滋潤，導致茶樹不發芽，至今茶園仍是一片墨綠，未見嫩葉新綠，恐減產3至5成，茶農「乾」著急，盼天公作美清明前後快降雨。

仁愛鄉農會指出，現在已進入春茶萌芽關鍵期，而春茶需要充足水分才能長得好，但有別於低海拔茶區較能拉水源灌溉，高山茶區特別仰賴雨水、山泉水及霧氣等滋潤茶樹，可如今春雨遲遲不來，勢必影響春茶產量和品質，恐減少3成以上。

茶農表示，每年3月春茶開始萌發，茶園通常呈現一片嫩葉新綠景象，但今年農曆春節前就沒什麼下雨，水分不夠，茶樹不發芽，導致茶園現在仍是大片墨綠，只能延後採摘茶菁，就盼天公作美，趕快下雨讓茶樹吸收水分和肥分快快成長。

鹿谷鄉農會表示，今年乾旱嚴重，沒雨水滋潤，茶樹不吐新芽，要是老天爺再不下雨，春茶恐減產5成；而田間施肥養分無法深入土壤，後續也可能影響茶葉品質，造成茶湯滋味變淡，令大批茶農「乾」著急，希望清明前後能有雨水報到。

南投縣農業處表示，縣府已就久旱不雨影響茶樹萌芽不良，嚴重衝擊春茶產量，與各地公所密切聯繫，同步通報茶改場、農糧署等單位到場會勘，並啟動天然災害救助相關程序，待後續判定整體春茶損害情形，就會盡速協助茶農降低損失。