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放流7萬尾魚苗、推廣友善垂釣 打造台中港北堤海洋教育場域

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市政府農業局和台中市台灣釣魚人大聯盟協會，今天在台中港北堤舉辦魚苗放流親子垂釣歡樂營暨友善釣魚推廣活動。圖／台中市農業局提供
台中市政府農業局和台中市台灣釣魚人大聯盟協會，今天在台中港北堤舉辦魚苗放流親子垂釣歡樂營暨友善釣魚推廣活動。圖／台中市農業局提供

台中市政府農業局和台中市台灣釣魚人大聯盟協會，今天在台中港北堤舉辦「魚苗放流親子垂釣歡樂營暨友善釣魚推廣活動」，結合魚苗放流、親子垂釣及食魚教育，吸引逾百位親子家庭參與，在專業人員指導下共放流超過7萬3千尾魚苗。

農業局表示，此次活動在台中市海岸資源漁業發展所及財團法人台灣海洋保育與漁業永續基金會專業指導下，放流嘉鱲2000尾、黃鰭鯛3萬5500尾及黃錫鯛3萬5500尾，皆為台灣沿近海重要經濟魚種。透過岸際提桶與魚梯方式放流，有助提升魚苗存活率，逐步增裕沿近海漁業資源，達到「年年有漁、生生不息」目標。

農業局指出，孩子們於活動現場親手將魚苗放流入海，並在家長與釣魚大聯盟指導下體驗垂釣，學習「取大放小」的友善釣魚觀念。有家長說，孩子從書本走向海邊，實際參與放流與垂釣，更能理解珍惜海洋資源的重要性，是難得且深具意義的學習體驗。

財團法人台灣海洋保育與漁業永續基金會指出，魚苗放流如同為海洋「種下希望」，透過教育與實作並行，能有效深化民眾對海洋生態的認識與保育意識。台中區漁會表示，嘉鱲、黃鰭鯛及黃錫鯛為沿海重要漁獲，透過科學化放流與教育推廣，有助維持漁業資源永續發展。

釣魚大聯盟協會指出，釣魚人長期與海洋共存，更能感受資源變化，積極推動友善垂釣與海洋保育，希望透過親子活動讓永續理念向下扎根，讓這項文化得以長久傳承。

農業局現場安排食魚教育課程與互動體驗活動，介紹在地漁獲種類，並透過遊戲與創作讓親子認識魚種特徵與永續漁業概念，從日常飲食落實海洋保育。

農業局表示，透過魚苗放流與教育推廣雙軌並進，能增裕漁業資源，更能培養民眾正確的海洋保育觀念。未來將持續結合公私部門資源，推動相關活動，攜手守護台中沿海生態，打造永續漁業環境。

台中市政府農業局和台中市台灣釣魚人大聯盟協會，今天在台中港北堤舉辦魚苗放流親子垂釣歡樂營暨友善釣魚推廣活動。圖／台中市農業局提供
台中市政府農業局和台中市台灣釣魚人大聯盟協會，今天在台中港北堤舉辦魚苗放流親子垂釣歡樂營暨友善釣魚推廣活動。圖／台中市農業局提供

台中市政府農業局和台中市台灣釣魚人大聯盟協會，今天在台中港北堤舉辦魚苗放流親子垂釣歡樂營暨友善釣魚推廣活動。圖／台中市農業局提供
台中市政府農業局和台中市台灣釣魚人大聯盟協會，今天在台中港北堤舉辦魚苗放流親子垂釣歡樂營暨友善釣魚推廣活動。圖／台中市農業局提供

台中市政府農業局和台中市台灣釣魚人大聯盟協會，今天在台中港北堤舉辦魚苗放流親子垂釣歡樂營暨友善釣魚推廣活動。圖／台中市農業局提供
台中市政府農業局和台中市台灣釣魚人大聯盟協會，今天在台中港北堤舉辦魚苗放流親子垂釣歡樂營暨友善釣魚推廣活動。圖／台中市農業局提供

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