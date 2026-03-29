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平地乾旱茶葉採收困難 台中高山陸續降雨茶農暫時鬆口氣
平地乾旱茶葉採收遇困難，台中高山地區最近陸續降雨，茶農暫時鬆口氣；梨山北線18茶園茶農陳照明表示，梨山昨天和今天都有下雨，高山茶區暫時未受乾旱影響，茶農們仍在觀察天氣變化和水情中。
武陵農場的茶園位於海拔2200公尺，日夜溫差大，茶葉品質佳，也是國內外知名高山茶，武陵農場表示，該茶園取自雪山溪和七家灣溪水灌溉，都是上游溪水，目前未受乾旱缺水影響。
梨山北線18茶園茶農陳照明表示，去年高山地區曾發生下冰雹，打壞茶樹嫩芽，他去年茶葉採收減少約三分之一，今年高山地區陸續有下雨，梨山地區昨天和今天都有下雨，茶區暫時還不受缺水影響。另一名梨山茶農也說，梨山地區最近有下雨，茶區暫無缺水之虞。
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