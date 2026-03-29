貓頭鷹造型很吸晴 豐原翁明公園全新共融遊具今啟用

台中市豐原區翁明公園全新打造的「貓頭鷹主題共融遊具」今天剪綵啟用，小朋友們迫不及待衝向遊具區，體驗這座結合創意與功能的新遊戲空間；立法院副院長江啟臣到場與小朋友同樂表示，翁明公園以貓頭鷹為主題造型令人耳目一新。

今天啟用的貓頭鷹遊具，以鮮明造型成為公園亮點，結合溜滑梯、攀爬設施與沙坑等多元設計，也設置成人體健設施，打造不分年齡、能力皆可使用的「共融公園」。

立法院副院長江啟臣到場表示，他長期關心兒童活動空間，過去即推動改造豐原最老的中正公園，引入共融遊具；台中市長盧秀燕上任後，更進一步推動「美樂地公園計畫」，讓更多小朋友擁有優質遊憩空間。他說此次翁明公園以貓頭鷹為主題令人耳目一新，未來也將持續推動「花之道」，綠空廊道串聯東豐自行車綠廊與后豐鐵馬道。

台中市議員張瀞分表示，翁明里長高銘傳長期爭取遊具更新，她持續思考如何導入資源協助改善環境，此次透過牽線，促成博元建設發揮企業社會責任，認養豐原區翁明公園景觀，含周邊步道，並與台中市政府合作，投入總經費超過6千萬元，讓整體設施更加完善、品質再升級。她也感謝市議員陳政顯協助串聯資源，讓公園順利翻新。她說過去與社皮里長涂力旋在共融公園推動上有合作經驗，提供此案重要參考方向。

台中市府建設局長陳大田表示，翁明公園透過公私協力完成整建，導入特色主題遊戲場與無障礙動線，打造適合各年齡層使用的友善空間。「貓頭鷹」在台灣象徵吉祥，在日本也具有祈福與智慧的意涵，因此選擇作為公園主題，希望為地方帶來平安與幸福的祝福。園區入口設有貓頭鷹意象裝置迎賓，遊戲區結合溜滑梯、攀爬設施與沙坑等多元功能，形成具高度辨識度的特色遊戲場，也設置體健設施，滿足成人及高齡族群的運動需求。

台中市經濟發展局長張峯源表示，豐原地區向來擁有豐富的人文底蘊與多元產業特色，今天活動除遊具啟用外，也結合文創市集，讓在地業者有機會展現創意與產品魅力，促進交流與商機。

在地翁明里長高銘傳表示，感謝各界共同努力推動公園改造，看到小朋友們開心玩耍非常值得，甚至有小朋友笑稱他是「貓頭鷹里長」。

台中市豐原區翁明公園全新打造的「貓頭鷹主題共融遊具」，今天正式剪綵啟用。圖／台中市議員張瀞分服務處提供

台中市豐原區翁明公園全新打造的「貓頭鷹主題共融遊具」，今天正式剪綵啟用，立法院副院長江啟臣也到場。圖／台中市議員張瀞分服務處提供