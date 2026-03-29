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台中市春祭國殤典禮 黃國榮：民主、自由與繁榮奠基於先烈的犧牲奉獻
今天是329青年節暨革命先烈紀念日，台中市政府在北區及豐原區忠烈祠同步舉行遙祭黃陵春祭國殤典禮，分別由副市長黃國榮、鄭照新代表市長盧秀燕擔任主祭官，率領各界代表及烈士遺族家屬共同追思先賢烈士，緬懷其為國捐軀的崇高精神，並逐一致意慰問遺族，場面莊嚴肅穆。
黃國榮說，329青年節是紀念黃花崗之役殉難烈士的重要日子，國人今日所享有的民主、自由與繁榮，皆奠基於先烈以生命與熱血的犧牲奉獻。春祭國殤典禮不僅是對歷史的追思與傳承，更提醒國人秉持慎終追遠、飲水思源的精神，珍惜得來不易的和平與安定，並期盼社會團結和諧，共同守護國家安全。
鄭照新說，市府每年舉辦春祭國殤典禮，除緬懷為國犧牲的先烈，也感念殉職軍警消及殉難民眾對社會的奉獻。正因無數人堅守崗位、無私付出，才有今日安居樂業的環境。他並感謝第一線守護國家的相關人員，期盼忠勇精神持續傳承，凝聚社會共識，讓城市與國家穩健向前。
台中市孔廟忠烈祠聯合管理所長李書華表示，目前台中市忠烈祠共奉祀598位烈士，其中北區忠烈祠525位、豐原區忠烈祠73位。為便利烈士遺族及民眾查詢與追思，已建置烈士查詢系統，將書面資料全面數位化，提供即時查找與閱覽服務，讓英烈事蹟得以延續傳承。
民政局說明，市府每年隆重舉辦春祭國殤典禮，緬懷先烈守土衛國、捨生取義的精神，同時表達對烈士遺族的關懷。今日兩處會場分別由弘文高中及豐原高中樂儀隊演奏國歌與哀樂，典禮中主祭官依序上香、獻花，並帶領陪祭人員行三鞠躬禮，儀式莊重圓滿。
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