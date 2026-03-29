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台中市春祭國殤典禮 黃國榮：民主、自由與繁榮奠基於先烈的犧牲奉獻

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市副市長黃國榮說，329青年節是紀念黃花崗之役殉難烈士的重要日子，國人今日所享有的民主、自由與繁榮，皆奠基於先烈以生命與熱血的犧牲奉獻。。圖／台中市政府提供
台中市副市長黃國榮說，329青年節是紀念黃花崗之役殉難烈士的重要日子，國人今日所享有的民主、自由與繁榮，皆奠基於先烈以生命與熱血的犧牲奉獻。。圖／台中市政府提供

今天是329青年節暨革命先烈紀念日，台中市政府在北區及豐原區忠烈祠同步舉行遙祭黃陵春祭國殤典禮，分別由副市長黃國榮、鄭照新代表市長盧秀燕擔任主祭官，率領各界代表及烈士遺族家屬共同追思先賢烈士，緬懷其為國捐軀的崇高精神，並逐一致意慰問遺族，場面莊嚴肅穆。

黃國榮說，329青年節是紀念黃花崗之役殉難烈士的重要日子，國人今日所享有的民主、自由與繁榮，皆奠基於先烈以生命與熱血的犧牲奉獻。春祭國殤典禮不僅是對歷史的追思與傳承，更提醒國人秉持慎終追遠、飲水思源的精神，珍惜得來不易的和平與安定，並期盼社會團結和諧，共同守護國家安全。

鄭照新說，市府每年舉辦春祭國殤典禮，除緬懷為國犧牲的先烈，也感念殉職軍警消及殉難民眾對社會的奉獻。正因無數人堅守崗位、無私付出，才有今日安居樂業的環境。他並感謝第一線守護國家的相關人員，期盼忠勇精神持續傳承，凝聚社會共識，讓城市與國家穩健向前。

台中市孔廟忠烈祠聯合管理所長李書華表示，目前台中市忠烈祠共奉祀598位烈士，其中北區忠烈祠525位、豐原區忠烈祠73位。為便利烈士遺族及民眾查詢與追思，已建置烈士查詢系統，將書面資料全面數位化，提供即時查找與閱覽服務，讓英烈事蹟得以延續傳承。

民政局說明，市府每年隆重舉辦春祭國殤典禮，緬懷先烈守土衛國、捨生取義的精神，同時表達對烈士遺族的關懷。今日兩處會場分別由弘文高中及豐原高中樂儀隊演奏國歌與哀樂，典禮中主祭官依序上香、獻花，並帶領陪祭人員行三鞠躬禮，儀式莊重圓滿。

台中市副市長黃國榮說，329青年節是紀念黃花崗之役殉難烈士的重要日子，國人今日所享有的民主、自由與繁榮，皆奠基於先烈以生命與熱血的犧牲奉獻。。圖／台中市政府提供
台中市副市長黃國榮說，329青年節是紀念黃花崗之役殉難烈士的重要日子，國人今日所享有的民主、自由與繁榮，皆奠基於先烈以生命與熱血的犧牲奉獻。。圖／台中市政府提供

台中市政府今在北區及豐原區忠烈祠同步舉行遙祭黃陵春祭國殤典禮。圖／台中市政府提供
台中市政府今在北區及豐原區忠烈祠同步舉行遙祭黃陵春祭國殤典禮。圖／台中市政府提供

台中市副市長黃國榮說，329青年節是紀念黃花崗之役殉難烈士的重要日子，國人今日所享有的民主、自由與繁榮，皆奠基於先烈以生命與熱血的犧牲奉獻。。圖／台中市政府提供
台中市副市長黃國榮說，329青年節是紀念黃花崗之役殉難烈士的重要日子，國人今日所享有的民主、自由與繁榮，皆奠基於先烈以生命與熱血的犧牲奉獻。。圖／台中市政府提供

鄭照新 盧秀燕 忠烈祠

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