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前總統蔡英文勉勵書法比賽小朋友 「我參加過比賽贏過、現在字醜」

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
前總統蔡英文今天到台中外埔無極三清總道院參加祝壽慶典，也向中原盃第29屆全國書法比賽小朋友與選手加油。記者游振昇／攝影
前總統蔡英文今天到台中外埔無極三清總道院參加祝壽慶典，也向中原盃第29屆全國書法比賽小朋友與選手加油。記者游振昇／攝影

前總統蔡英文今天到台中外埔區無極三清總道院參加祝壽慶典，向中原盃第29屆全國書法比賽小朋友與選手加油；她說自己小時候也學過書法，參加過比賽還贏過，笑稱但現在的字寫得很醜。

蔡英文表示，​她今天到三清總道院，這是一個非常好的地方。她向神明請安，也祈求台灣可以更好、更平安。

她說現場看到很多小朋友參加書法比賽，表示三清總道院鄭主委真的很有心，在進貢神明之餘，還能照顧社會大眾和這些小朋友，舉辦書法比賽。

蔡英文表示，她小時候也學過書法，也參加過比賽還贏過，但現在的字寫得很醜。現在多數人都用電腦在寫文章，書法變成了一種非常重要的文化傳承，她希望大家在比賽之外，能持續練習書法，對於人格教育，及未來許多發展上，都會有很大的幫助。

前總統蔡英文今天到台中外埔無極三清總道院參加祝壽慶典，也向中原盃第29屆全國書法比賽小朋友與選手加油。記者游振昇／攝影
前總統蔡英文今天到台中外埔無極三清總道院參加祝壽慶典，也向中原盃第29屆全國書法比賽小朋友與選手加油。記者游振昇／攝影

蔡英文 神明 書法

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