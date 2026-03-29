防搶轎與衝突 彰化警方召集宮廟簽自律公約、接轎成員須列冊

大甲媽祖遶境進香活動將於4月17日起駕，依往年期程推估，遶境隊伍18日中午過後將自大度橋進入彰化市區，晚間約11時行經民生地下道後，進駐南瑤宮；北返途中預計24日再度進入彰化市，當晚駐駕永樂街天后宮，並於25日清晨離開彰化縣，續往台中市區前進。

因應大甲媽祖遶境人潮與秩序維護，彰化警分局召集轄內40餘個宮廟及接轎團體召開協調會，並共同簽署「優質宮廟文化行動公約」，強化活動期間的安全管理與交通維持。

彰化警分局指出，公約以「高自主管理、零聚眾鬥毆、低環保公害、交通真順暢、警民共協力、社會好期待」為六大主軸，要求接轎團體事先申請、建立成員名冊、統一服裝，並指派專責人員協助維持秩序與交通；同時明訂參與人員應避免飲酒，嚴禁爭執與鬥毆，減少鞭炮施放，原則上晚間22時後「零鞭炮」、24時後「無噪音」。

彰化警分局分局長劉千祥表示，過往遶境偶有搶轎或衝突情形，警方已全面部署，對於任何暴力或滋擾行為將即時壓制、從嚴究辦，現行犯一律依法逮捕。並呼籲信眾秉持理性虔誠、不搶轎的原則，配合現場交通管制與人員引導，共同維護遶境秩序。