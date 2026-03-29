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中火轉型燃氣發電效能看增 伸港鄉長：台電促協金不減反增

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
位於台中火力發電廠的中火電廠，台電依發電量每年核發「發電年度促協金」給鄰近鄉鎮作為補償，伸港鄉每年將補助金發放生活扶助金給鄉民。報系資料照
位於台中火力發電廠的中火電廠，台電依發電量每年核發「發電年度促協金」給鄰近鄉鎮作為補償，伸港鄉每年將補助金發放生活扶助金給鄉民。報系資料照

位於台中火力發電廠的中火電廠，台電依發電量每年核發「發電年度促協金」給鄰近鄉鎮作為補償。彰化縣伸港、線西與和美三鄉鎮皆為受惠對象，其中距離最近的伸港鄉領取金額最高，去年約4700萬元，今年因中火降載略降至約4400萬元，不過伸港鄉長黃永欽表示，未來中火改燃氣發電量將有增無減，不用擔心補助減少影響鄉民福利。

黃永欽表示，台電促協金是地方重要且穩定的財源，主要用於發放每人1000元生活扶助金，並支應坐月子補助、喪葬補助、重陽禮金及意外保險等福利；此外鄉內還有台灣鋼聯每年提供逾千萬元補助，以及風電業者挹注資源，整體財源相對穩定。

今年適逢選舉年，花壇鄉代表會提案發放每人6000元振興金，線西鄉也傳出有意提高促協金發放金額。對此黃永欽坦言確實帶來壓力，但仍傾向維持每人1000元的生活扶助金，讓制度長期穩定運作；也有居民認為，促協金是「用健康換來的回饋」，更應審慎規劃使用。

至於台中發電廠逐年落實減煤方向是否影響補助，黃永欽指出，即便未來中火逐步轉型為燃氣機組後，伸港仍屬2公里內影響範圍，發電效能可望提升，促協金反而有增加空間。若6部機組完成燃氣化，伸港每年補助甚至可望上看8000萬元，整體而言「不用擔心促協金減少」，仍能持續支撐各項鄉民福利。

中火

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