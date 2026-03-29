捐血送烏魚子又來了 彰化織襪業者加碼送烏金解血荒

每年春節前後，全台經常出現血荒，彰化縣樂活獅子會3月31日將在樂活襪之鄉博物館舉辦捐血活動，樂活襪之鄉業者還大手筆「捐血送烏魚子」，由於去年首度送烏魚子，有民眾清晨5點就排隊，業者限量加碼200片送完為止，獎品還包括住宿抵用券，生活用品等。

樂活襪之鄉博物館經理江珮斳說，因知道每年春節過後經常血荒，樂活結合獅子會等各界力量辦捐血活動已10幾年，以往捐血車比較常在社頭公所前，今年則把捐血車首度拉到樂活襪之鄉博物館，也號召好瀚農場、東興蜂場、彰化縣旅遊產業協會等業者一起參與捐血活動。

捐血活動3月31日上午9時30分到下午4點，捐血250cc就送一片烏魚子，捐血500cc就送2片，共限量200片，其他贊助贈品還有護膝、麵條、洗衣精、住宿抵用卷等。

江珮斳說，去年樂活獅子會創辦人、樂活襪之鄉博物館董事長劉信佑花了近20萬元加碼送烏魚子，回響熱烈，有人清晨就來排隊，為了號召更多人來捐血，今年繼續加碼送烏魚子，歡迎大家踴躍捐血做公益。