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轉職當中市公車司機2個月...駕駛熱心伸援手 民眾讚「天使司機」

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市公車駕駛林泳宏從社區保全轉職開公車，入行僅兩個多月，日前因熱心幫助乘客提重物上下車，乘客深受感動，特地投書肯定其是「天使司機」。圖／台中市政府提供
台中市公車駕駛林泳宏從社區保全轉職開公車，入行僅兩個多月，日前因熱心幫助乘客提重物上下車，乘客深受感動，特地投書肯定其是「天使司機」。圖／台中市政府提供

台中市公車駕駛林泳宏從社區保全轉職開公車，入行僅兩個多月，日前因熱心幫助乘客提重物上下車，乘客深受感動，特地投書肯定其是「天使司機」。面對乘客回饋，林泳宏說「能為民眾服務自己也很開心」。

投書民眾指出，日前與母親在莒光新城站搭乘統聯客運56路公車，因手提隨身物品略顯吃力，擔心耽誤其他乘客上下車，內心相當焦急，公車駕駛林泳宏見狀，立即主動協助將行李拿上車，並妥善調整擺放位置，確保不影響車內動線與乘車安全，全程沒有不耐，當公車抵達台中車站，再次幫忙提下車，還親切道聲「再見」，讓母女乘客大力稱讚「這是我遇過最天使的駕駛」。

公車駕駛林泳宏過去曾在台中七期從事社區保全工作逾10年，因對汽車、機械有興趣，2014年即考取職業大客車駕照，提前準備斜槓計畫，今年因緣際會下轉換跑道，加入公共運輸行列2個多月，剛開始除了跟車實習，為熟悉路線，下班時間特別騎機車逐站記錄站點位置，展現高度敬業精神。

林泳宏投入客運業延續「服務至上」理念，將乘客視為社區服務的客人，無論是協助長者提重物，或面對外國旅客詢問路線皆主動協助，甚至運用翻譯工具即時解說，提升旅客便利性，行銷台中的城市形象。

林泳宏分享，行駛路線常行經學區、醫療院所、商圈及觀光景點等的公車路線，曾有長者搭車時遞上蘋果，並道謝「開車辛苦了」，讓他深受感動，開公車樂在工作也很有成就感。

交通局長葉昭甫表示，全國駕駛人力短缺，鼓勵年輕朋友加入客運行列，台中市2023年及2025年兩度調整薪資，累計加薪至少8000元，積極吸引人才投入公共運輸。

台中市公車駕駛林泳宏。圖／台中市政府提供
台中市公車駕駛林泳宏。圖／台中市政府提供

台中 乘客 公共運輸

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