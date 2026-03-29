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台中大甲商圈店家響應「世界關燈日」 49家店家參與

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
位於大甲鎮瀾宮旁的店家「紅櫻花食品」，昨晚響應關燈減碳。圖／主辦單位提供
位於大甲鎮瀾宮旁的店家「紅櫻花食品」，昨晚響應關燈減碳。圖／主辦單位提供

台中市大甲觀光商圈響應全球年度環保倡議「Earth Hour（世界關燈日）」，昨晚發起「大甲黑皮Hour」行動，49家店家參與，共同關閉非必要照明設備一小時，以實際行動支持節能減碳與永續發展理念。

大甲商圈是知名有宗教特色觀光商圈，位處觀光景點，夜間仍有購物或遊覽人潮，店家常服務至夜間。管理委員會為響應全球倡議「Earth Hour」，昨晚共串聯商圈內49家店家共同參與，營業時間8點30分起，同步關閉店面燈光或招牌燈，減少電力使用造成的碳排放，僅保留適度照明。

參與店家配合關燈行動，也拍攝響應「Earth Hour」宣傳影片，由商家企業主、店員、民眾共同響應。

大甲商圈表示，台中市政府經濟發展局鼓勵業者投入ESG實際行動，商圈店家也期望透過具體且易參與的方式，引導商圈夥伴與消費者共同關注環境議題，將永續理念融入日常經營與生活中。

觀光景點 台中市

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