台中大甲商圈店家響應「世界關燈日」 49家店家參與

彰化縣芬園鄉縣庄村福德宮為慶祝土地公生日及建廟廿九周年，昨天下午請來全台一百零一棚布袋戲團「大拚場」，酬謝土地公，布袋棚數打破歷年紀錄，沿著縣芬路綿延約一公里，十分壯觀，這是廟方第五年舉辦的民俗盛事，吸引來自各地民眾前來朝聖，已成了地方特色 。

2026-03-29 00:00