回饋比例無共識？彰化縣府屋頂光電10年約滿全拆了

彰化因為日照條件好，太陽光電裝置容量和發電量一直名列全國前段。不過，縣府與所屬機關10多年前設置的光電設備，最近因契約陸續到期，其中具指標性的縣府辦公大樓屋頂光電也已經拆除。傳出縣府因與原廠商在售電回饋比例等條件談不攏，因此決定不續約，預計4月重新上網招標。

彰化縣府行政處指出，縣府在2015年辦理「彰化縣政府暨所屬機關屋頂設置太陽光電發電系統公開標租案」，履約期間從2015年11月6日到2025年10月5日，當時約定的售電回饋比例是10%。這批標案包含地政事務所、消防局、警察局、衛生所等中小型場域，隨著契約到期又沒有續約，相關光電設備也陸續拆除。

行政處說，經過10多年，光電相關法規和設備都已經升級，經濟部能源署也公布了新版契約範本，對設備規格和權利義務都有更清楚的規定。縣府在評估是否續約時，也把這些新規範和公有資產使用效益一併納入考量，並和原廠商協商，但最後還是沒有共識，因此決定在契約到期後不再續約。

目前原本的光電系統已依規定完成拆除，場地也恢復原狀交還縣府。行政處表示，接下來會加快辦理新的標租作業，預計4月中旬上網公告，希望在持續推動再生能源的同時，也能提升公有資產的使用效益。