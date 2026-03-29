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台中樂成宮集團婚禮登場 盧秀燕證婚送匾祝百年好合

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中樂成宮化身幸福殿堂，市長盧秀燕見證集團婚禮。圖/樂成宮提供
台中樂成宮化身幸福殿堂，市長盧秀燕見證集團婚禮。圖/樂成宮提供

國定三級古蹟台中樂成宮香火鼎盛，不僅為中部重要媽祖信仰中心，更因月老靈驗廣受年輕族群推崇，成為祈求良緣的熱門聖地。樂成宮舉行第九屆集團結婚典禮，盧秀燕為新人證婚祝福，並致贈「慈光樂境」匾額，感謝廟方長年深耕地方、推動公益。

盧秀燕表示，樂成宮歷史悠久、香火綿延，長期投入慈善救助、社區關懷及文化推廣，對地方發展貢獻深遠。「慈光樂境」寓意深厚，其中「慈光」象徵承襲媽祖慈悲為懷的精神，關懷社會；「樂境」則呼應樂成宮之名，期盼在媽祖庇佑下，台灣持續成為安居樂業之地，台中更是宜居幸福的城市。

典禮中，盧秀燕也向新人分享婚姻經營之道，提醒彼此珍惜當下、銘記初衷，「記得一輩子的最愛」，在相互包容與體諒中攜手前行，方能長久幸福。她指出，樂成宮同時供奉媽祖與月老，能獲雙重庇佑締結良緣，是難得的福氣，並肯定董事長何敏誠帶領團隊持續舉辦集團婚禮，為社會傳遞溫暖與喜悅。

台中市政府民政局長吳世瑋表示，樂成宮集團婚禮已成地方具代表性的幸福盛事，2018年開辦以來，累計已有近七百對新人在媽祖與月老見證下締結連理，展現宗教文化撫慰人心的力量，也為城市增添溫馨篇章。

他並鼓勵新人在成家後安心規劃生育，善用市府推動的托育補助、育兒津貼、親子館與公托等資源，強調市府將持續作為年輕家庭的後盾，陪伴市民安心成家、穩健育兒。

台中樂成宮化身幸福殿堂，市長盧秀燕見證集團婚禮並贈匾。圖/樂成宮提供
台中樂成宮化身幸福殿堂，市長盧秀燕見證集團婚禮並贈匾。圖/樂成宮提供

育兒津貼 集團結婚 台中

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