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交通難題 水湳蓋超巨蛋 藍綠都質疑

聯合報／ 記者陳敬丰／台中報導
台中超巨蛋目前正徵求投資計畫書，收件至4月27日。多名議員對超巨蛋的交通問題與土地價值提出意見，認為應該更換選址。示意圖／台中市政府提供
台中超巨蛋目前正徵求投資計畫書，收件至4月27日。多名議員對超巨蛋的交通問題與土地價值提出意見，認為應該更換選址。示意圖／台中市政府提供

台中超巨蛋落腳水湳經貿園區，預計興建能容納三萬人的超大型運動、藝文與商業等綜合性場館，目前正公告徵求投資計畫書，四月廿七日截止收件。多名議員對選址和交通表示憂慮，市長盧秀燕強調，對超巨蛋的質疑就和當年對台北大巨蛋的質疑相同，市府絕不耽擱。

台中超巨蛋基地面積約十五點八公頃，計畫興建可容納三萬人以上的多功能室內棒球場，能舉辦演唱會或各類展演活動，同步引進零售、餐飲、娛樂設施，規畫旅宿空間，超巨蛋採取ＢＯＴ，由民間企業根據促參法自行規畫投資，包括台灣人壽與多家業者參與。

國民黨議員李中直言，超巨蛋選址錯誤，水湳經貿園區道路狹窄，本就有多項重大建設，還有許多建商申請房地產開發案，屆時交通壅塞將成為難解問題；超巨蛋預定地價值約一千億元，市府應用做更好的開發，並把超巨蛋移到靜宜大學未使用校地，還可帶動海線發展。

民進黨議員李天生指出，洲際棒球場附近土地在漢神集團開發後，已造成民眾停車困難，超巨蛋若真落腳水湳，交通問題只會更嚴重，要求提前規畫停車空間。同黨議員江肇國、蔡耀頡、張家銨等人表示，台中土地充足，市府卻要在最寶貴的研發核心區域塞一顆超巨蛋，犧牲土地價值。

國民黨議員陳成添表態支持，認為超巨蛋將成為帶動中台灣運動產業與經濟發展的關鍵拼圖，落腳水湳不僅可以連結綠美圖、國際會展中心、水湳轉運站等大型建設，也能有效疏散人潮，是絕佳的興建場址，請市府務必積極推動。

盧秀燕說，議員對超巨蛋的質疑，不就是廿八年前對台北大巨蛋質疑的翻版？大巨蛋蓋在台北東區，價值好幾千億元，是全國最精華的土地，也是全國最壅擠的地方，就在世貿中心隔壁；當時也有不少質疑聲浪，諸如「這麼好的地段拿來蓋巨蛋太可惜」、「交通會癱瘓」。

盧秀燕強調，如今台北大巨蛋完工啟用，過去的質疑不攻自破，台北市民都說「早就該蓋不要拖延」；台中超巨蛋也是一樣，重大建設不要拖延，球迷和歌迷值得好地段，超巨蛋是台中市民與中部居民的希望，市府會全力以赴，絕不耽擱。

江肇國 台灣人壽 靜宜大學

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