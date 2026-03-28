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彰化二水鄉花旗木盛開 參山騎旅今登場、4月山嵐號也要來

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣花旗木花期預定到四月底，目前開花約六成，被譽為「花王」的花旗木幾乎滿開。記者簡慧珍／攝影
彰化縣花旗木花期預定到四月底，目前開花約六成，被譽為「花王」的花旗木幾乎滿開。記者簡慧珍／攝影

參山國家風景區管理處「2026參山騎旅」，第一波活動從彰化縣二水鄉花旗木花道出發，錯過今天活動的民眾還有機會，4月12日之前11場次、220個名額開放預約，一次滿足認識鐵道文化、親近田園風景、舒活小鎮慢遊的休閒樂趣。

二水鄉花旗木由倡和村推廣種植，年年檢視花旗木生長狀況，去年補植21株，今年近百株花旗木沿著員集路一段的鐵道集集支線陸續綻放，目前六成開花。參山國家風景區今年主打「卦山三鐵自行車道」，首日邀請彰化家扶中心20名親子參加八卦山約騎小旅行-二水線自行車約騎活動，體驗自行車追火車獨特樂趣。

參山處長曹忠猷表示，這次以「鐵道文化×田園風景×小鎮慢遊」為核心設計，騎乘約12公里、3小時，路線平緩友善，適合各年齡層輕鬆參與，尤其騎乘路段「花旗木鐵道」可邊騎自行車邊賞花，和集集線火車經過的移動式景觀，饒富趣味，參山邀請導覽專家領騎解說源泉故事屋、花旗木鐵道及八堡一圳、二圳取水口等關鍵節點，更加了解「一條水圳養一片平原」的產業脈絡。

曹忠猷又說，參山國家風景區管理處協同台鐵，4月3日到今年7月定期開出山嵐號觀光列車，每梯次限額60人參加彰化縣停靠社頭站30分鐘、二水站1小時，可下車遊賞社頭市集與經典小鎮二水老街的活動，讓旅遊不只是走馬看花，更能深入理解地方文化。

水利署第四河川分署共襄盛舉，分署長張朝恭說，二水鄉是濁水溪與清水溪的交匯處，有大面積河川浮覆地，第四河川分署花費2500萬元修建埤子圳堤防並綠美化，遊客沿花旗木花道南行，即可看見與自然地景融合的埤子圳堤防。

2026參山騎旅的第一個活動「八卦山約騎小旅行-二水線自行車約騎活動」，今從彰化縣二水鄉花旗木自行車道出發。記者簡慧珍／攝影
2026參山騎旅的第一個活動「八卦山約騎小旅行-二水線自行車約騎活動」，今從彰化縣二水鄉花旗木自行車道出發。記者簡慧珍／攝影

八卦山約騎小旅行-二水線自行車約騎活動，參山國家風景區管理處長曹忠猷、立法委員謝衣鳯等人領騎。記者簡慧珍／攝影
八卦山約騎小旅行-二水線自行車約騎活動，參山國家風景區管理處長曹忠猷、立法委員謝衣鳯等人領騎。記者簡慧珍／攝影

水利署第四河川分署新建埤子圳堤防並綠美化，與二水鄉花旗木花道連接。圖／第四河川分署提供
水利署第四河川分署新建埤子圳堤防並綠美化，與二水鄉花旗木花道連接。圖／第四河川分署提供

觀光列車 自行車 山嵐號

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