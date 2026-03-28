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彰化木棉花季近尾聲 二林東螺溪畔還有7成花開

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣二林鎮木棉花還有七成的花可賞。記者簡慧珍／攝影
彰化縣二林鎮木棉花還有七成的花可賞。記者簡慧珍／攝影

每年春天，彰化縣東螺溪長達2.5公里木棉花道引入入勝，但近年氣候變遷，舉辦賞花活動常猜不準滿開日期，二林鎮公所今舉辦2026二林木棉花親子樂遊季，木棉花還有七成花朵可賞；埤頭鄉木棉花幾乎落盡，不到一成木棉樹有花。

二林鎮社區才藝團體踩街為木棉花季揭開序幕，鎮公所除了播放最具代表性歌曲「木棉道」，社區才藝團隊依序登上舞台表演歌舞，相當熱鬧。親子闖關活動按照象徵木棉花的熱情、堅韌、英勇及生命力設計四道關卡，答案都與木棉與二林農產特色有關。

縣長王惠美趕到致詞釋出利多，她說，縣政府將在二林鎮興建國民運動中心，等同二林鎮樂活館，預計今年動工，日後鎮民在春季觀賞木棉花，平時到運動中心鍛練身體，促進健康。二林鎮長蔡詩傑表示，二林鎮東螺溪木棉花的花況還很好，歡迎民眾到二林賞花、選購優質農產品。

埤頭鄉木棉花比二林鎮提早十多天盛開，鎮公所本（3）月21日舉辦木棉花季，木棉花已剩三、四成，鎮公所今仍管制木棉花道車輛進出，也有民眾前往賞花，不過九成以上木棉樹無花，僅木棉花道入口意象處還有4棵木棉樹有零星花朵。

員林市公所在南區公園旁的蜀葵花田，舉行2026員林蜀葵花季─花中巨人大冒險的開幕盛典。縣長王惠美為彰化蜀葵花、木棉花的賞花活動宣傳。員林市代理市長賴致富說，員林蜀葵花季今年邁入第十二年，每年吸引大量遊客，今年花田總面積約8千平方公尺，逾1萬株、30多種花色同時綻放，美不勝收。

彰化縣社頭鄉木棉花近尾聲，剩下不到一成的花朵。記者簡慧珍／攝影
彰化縣社頭鄉木棉花近尾聲，剩下不到一成的花朵。記者簡慧珍／攝影

彰化縣員林市蜀葵花盛開，美不勝收。記者簡慧珍／攝影
彰化縣員林市蜀葵花盛開，美不勝收。記者簡慧珍／攝影

彰化 王惠美 木棉花

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