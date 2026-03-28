台中孩子到彰化插秧 「泥土好涼好軟」還想再來

荒野保護協會台中分會的會員親子36人，今參訪彰化縣東螺溪生態教育園區，最受小朋友歡迎的活動是插秧，踏入軟黏泥土很難移動腳步，多名小朋友索性坐下，享受水田清涼，並在插秧結束告訴爸爸、媽媽以後還要來種稻子。

湖埔社區大學、社團法人彰化縣就業能力教育協會，主動復育東螺溪溪湖鎮流域十多年，設置東螺溪生態教育園區，並向農民租地開闢生態田，為荒野保護協會台中分會規劃「台中荒野親子團 大人小孩插秧趣」活動，36名親子到達即挽袖、捲褲管、戴斗苙走進水田。

湖埔社大出動10名志工指導，插秧過程還算順利，但水田泥土軟黏，小朋友移動時都費力先「拔」出一腿往後踩進田裡，站穩後再「拔」出另一腿往後踩進水田，移動相當不易，插十多撮秧苗就紛紛坐在田間，開心地玩泥巴，有的甚至躺平，直呼「好涼、好軟、好舒服。」

插完秧回到東螺溪生態教育園區沖洗泥巴，分組認識園區的植物和昆蟲。志工解說完，讓小朋友摘採蔬菜當午餐「切仔麵」現煮現吃的食材，果然自摘自煮最好吃，當帶隊家長宣布「12分鐘後結束午餐」，小朋友歡呼「還有時間再吃一碗」。

范姓家長說，第二次帶孩子插秧，兩次感受不同，看見孩子快樂，讓他感覺都市孩子親近自然，有益日後身心發展。蔡姓家長表示，孩子坐在餐桌吃飯，無法體會農夫的辛苦，今插秧真正體驗農事，即使一邊玩也一邊學習，完成插秧活動小朋友觀察生態園區內的植物和昆蟲，豐富知識對以後發展有幫助。

湖埔社大執行長林淑玲表示，一開始發想活動內容，朝向園區推廣的無毒農業、循環再生，設計一分地插秧，讓孩子體驗米飯粒粒皆辛苦，在活動方面也安排使用無毒可食植物製作食品，小朋友自製杭菊凍都很有成就感；整套課程可看見家長支持孩子探索大自然，親子關係更緊密。