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台中孩子到彰化插秧 「泥土好涼好軟」還想再來

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
荒野保護協會台中分會會員親子到彰化縣溪湖鎮湖埔社區大學的生態田插秧。圖／湖埔社大提供
荒野保護協會台中分會會員親子到彰化縣溪湖鎮湖埔社區大學的生態田插秧。圖／湖埔社大提供

荒野保護協會台中分會的會員親子36人，今參訪彰化縣東螺溪生態教育園區，最受小朋友歡迎的活動是插秧，踏入軟黏泥土很難移動腳步，多名小朋友索性坐下，享受水田清涼，並在插秧結束告訴爸爸、媽媽以後還要來種稻子。

湖埔社區大學、社團法人彰化縣就業能力教育協會，主動復育東螺溪溪湖鎮流域十多年，設置東螺溪生態教育園區，並向農民租地開闢生態田，為荒野保護協會台中分會規劃「台中荒野親子團 大人小孩插秧趣」活動，36名親子到達即挽袖、捲褲管、戴斗苙走進水田。

湖埔社大出動10名志工指導，插秧過程還算順利，但水田泥土軟黏，小朋友移動時都費力先「拔」出一腿往後踩進田裡，站穩後再「拔」出另一腿往後踩進水田，移動相當不易，插十多撮秧苗就紛紛坐在田間，開心地玩泥巴，有的甚至躺平，直呼「好涼、好軟、好舒服。」

插完秧回到東螺溪生態教育園區沖洗泥巴，分組認識園區的植物和昆蟲。志工解說完，讓小朋友摘採蔬菜當午餐「切仔麵」現煮現吃的食材，果然自摘自煮最好吃，當帶隊家長宣布「12分鐘後結束午餐」，小朋友歡呼「還有時間再吃一碗」。

范姓家長說，第二次帶孩子插秧，兩次感受不同，看見孩子快樂，讓他感覺都市孩子親近自然，有益日後身心發展。蔡姓家長表示，孩子坐在餐桌吃飯，無法體會農夫的辛苦，今插秧真正體驗農事，即使一邊玩也一邊學習，完成插秧活動小朋友觀察生態園區內的植物和昆蟲，豐富知識對以後發展有幫助。

湖埔社大執行長林淑玲表示，一開始發想活動內容，朝向園區推廣的無毒農業、循環再生，設計一分地插秧，讓孩子體驗米飯粒粒皆辛苦，在活動方面也安排使用無毒可食植物製作食品，小朋友自製杭菊凍都很有成就感；整套課程可看見家長支持孩子探索大自然，親子關係更緊密。

社區大學 生態園區 親子關係

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