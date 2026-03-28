獨創120種字體 台中光之藝廊攜手富興工廠自閉症藝術家驚豔開展

由台灣身心障礙藝術發展協會「光之藝廊」與台中「富興工廠 1962」文創聚落共同主辦的「真實生命的線條─文字符號創作展」，即日起在富興工廠2樓大展演廳登場。輕度自閉症藝術家力政文獨創120種字體，今現身展場導覽，邀民眾走進由線條與符號交織的純粹世界。

台灣身心障礙藝術發展協會理事長陳志聲說，協會2009年創立，秉持「光的世界裡沒有黑暗」的理念，致力為身心障礙藝術家打造舞台，並在台中創立「光之藝廊」展示其創作。此次透過跨界合作，讓特殊藝術家的才華被更多人看見與關注，協助其達成經濟自立與社會融合。

本次展出主角力政文，因自閉症特質展現出與眾不同的「水平思考」，童年時在繪畫中找到安定與專注，逐步建立個人創作體系。他擅長將文字的骨架拆解、重組並抽象化，至今已發展出近120種獨創字體。每個符號都是他對生活的觀察與思考，是個人化表達方式。

展出作品包含以高雄市立楠梓特殊學校校歌歌詞延伸的字體，以及取材金剛經「一切有為法，如夢幻泡影」等富有哲理的段落。力政文透過質樸且富有節奏感的線條，讓文字回歸到最原初的流動感，使觀者感受到生命的自由與厚度。主辦單位特別安排4月4日下午1時30分更將舉辦「藝術家現場創作」。

陳志聲說，力政文的作品展現了特殊藝術家的文化深度與創造力，誠摯邀請社會大眾在4月26日前撥冗前往參觀，透過這些「可閱讀的生命篇章」，給予這群生命勇者最溫暖的鼓勵。