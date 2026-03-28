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春分信義鄉梅子節開幕 南投縣長親手做脆梅吸引全台民眾齊動手

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投梅子節今天開幕，縣長許淑華與遊客在信義鄉農會梅子夢工廠動手製作脆梅，笑聲不斷。圖／南投縣政府提供
南投梅子節今天開幕，縣長許淑華與遊客在信義鄉農會梅子夢工廠動手製作脆梅，笑聲不斷。圖／南投縣政府提供

「2026南投梅子節－春分一簍梅」今天在信義鄉梅子夢工廠開幕，縣長許淑華親手體驗脆梅DIY。梅子是南投四大重要農產品之一，信義鄉產量居全國之冠，活動結合食農教育與親子課程，吸引全台民眾參與，展現地方農業特色與健康價值。

許淑華說，梅子是南投四大重要農產品之一，主要分布在信義、水里、仁愛及國姓等鄉鎮。她感謝信義鄉農會率先揭開梅子節序幕，並強調梅子不僅能平衡酸鹼值、生津止渴，也可製作梅酒、脆梅、醬梅等產品，希望更多民眾支持在地梅子農業。

活動結合食農教育，現場安排手作脆梅、親子DIY課程「春分梅の島」與「梅事福香包」，並提供限量500分「食在梅好餐盒」。機關單位設置宣導闖關遊戲，寓教於樂，讓大小朋友在遊戲中學習梅子知識。

信義鄉農會也規劃5月2日、3日舉辦「來去山上煮一餐」手作蔬食及梅餐體驗，由全國田園料理競賽冠軍古信維親自主理，每場限30人，以當日新鮮食材呈現無煙料理精神。系列活動將持續至5月16日，由水里鄉農會在車埕鐵道文化廣場舉辦「梅好時光食農活動日」，並在全台各地推出青梅DIY體驗。

南投為台灣重要「梅子故鄉」，青梅栽培面積約856公頃，占全國25%，年產量約3600公噸，其中信義鄉產量佔全縣一半，手採梅品質居全國之冠。梅子富含鈣、磷、鐵及多種有機酸，常見加工品有脆梅、梅酵素、梅酒及梅精，酸甜適口，兼具健康價值。春分過後正值青梅豐收季節，縣府與各農會邀請民眾走進山城，親手採梅、做梅、吃梅，感受梅子健康好滋味。

南投梅子節今天開幕，縣長許淑華與遊客在信義鄉農會梅子夢工廠動手製作脆梅，笑聲不斷。圖／南投縣政府提供
南投梅子節今天開幕，縣長許淑華與遊客在信義鄉農會梅子夢工廠動手製作脆梅，笑聲不斷。圖／南投縣政府提供

南投梅子節今天開幕，縣長許淑華與遊客在信義鄉農會梅子夢工廠動手製作脆梅，笑聲不斷。圖／南投縣政府提供
南投梅子節今天開幕，縣長許淑華與遊客在信義鄉農會梅子夢工廠動手製作脆梅，笑聲不斷。圖／南投縣政府提供

食農教育 許淑華 農會

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