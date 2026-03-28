海線人口成長！議員促文九用地設校共構停車場 盧：樂觀其成

台中港特定區市鎮中心近年發展迅速，隨著大量人口遷入，公共設施需求日益殷切，台中市議會針對重劃區內長期閒置的「文九」學校用地，成為問詢的焦點，議員陳廷秀及民進黨籍議員楊典忠齊聲疾呼，要求市府打破「評估僵局」，超前部署設校計畫並兼顧交通需求，台中市長盧秀燕則首度對此表態，強調對設校規劃「樂觀其成」。

市議員陳廷秀在質詢中指出，台中港特定區市鎮中心目前各項公園、停車場及機關用地已陸續到位，唯獨「文九」用地仍處於荒廢長草狀態，成為區域發展中失落的最後一塊拼圖，他強調，清水、梧棲、沙鹿三區人口呈逆勢成長，排名全市前段，該區域目前已入住約1.6萬戶，總人口數上看3至4萬人，呼籲市長盧秀燕自己所說，「窮不能窮教育，苦不能苦孩子！」。

陳廷秀疾呼市府應利用重劃基金，針對文九用地是重劃區最後一塊拼圖，規劃0至12歲（甚至延伸至15歲）的完整教育體系，並結合地下停車場共構開發，解決就學與通學交通問題。他更直言，政府不能等到學生人數爆滿才動手，屆時將引發跨區就學與通學安全疑慮。他要求教育局與交通局應儘快提出具體時程表，不應放任公共資源閒置。

市議員楊典忠則從監督立場提出嚴厲批評，指出「文九用地」已評估長達 15 年，卻始終未能定案，導致精華土地長期荒廢，對在地居民極不公平；楊典忠並說，市府不應總以「周邊既有國中小尚足夠」為由推託，而忽略了市鎮中心的人口移入速度，要求市府正視資源浪費與區域發展不均的問題，應立即進行滾動式檢討，盡早確定設校或其他公共設施的開發計畫，以保障海線學子的就學權益與居民生活品質。

市長盧秀燕表示，在全國面臨少子化縮減學校規模的趨勢下，台中市不減反增，在她兩屆任內已增設 10 所學校，這是歷屆市長少見的紀錄，主因正是台中市人口不斷成長；不過，盧秀燕也坦言，設校經費有限，且台中各區（如北屯、太平等）人口皆有顯著成長，「手心手背都是肉」，市府必須秉持公平原則進行設校條件評估，對文九用地的設校規劃，只要人口數據達到法定需求，市府持「樂觀其成」的態度，定會全力配合規劃以應地方需求。。