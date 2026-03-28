彰化和美全運動館8天試營運 全館設施將開放免費預約體驗
斥資3億6800萬元興建的「彰化縣立和美全民運動館」，自即日起至4月4日辦理為期8天的試營運活動，試營運期間全館設施將開放民眾免費預約體驗。
和美全民運動館整體規劃兼顧美學與功能，一樓設置溫水游泳池、籃球場、羽球場及全齡體能訓練中心；二樓規劃新型態健身房、桌球室及多功能課程教室，並結合戶外200公尺田徑場，形成室內外串聯的完整運動空間。
縣長王惠美表示，和美全民運動館在正式營運後，將提供和美、線西及伸港等地區鄉親優質且完善的運動空間，讓民眾就近享有多元運動設施，落實全民運動生活，並提供專業運動服務及多元運動課程，讓不同年齡層民眾都能找到適合自己的運動模式。
教育處表示，和美全民運動館是由「新動像企業有限公司」負責營運管理，試營運期間全館設施將開放民眾免費預約體驗，採App預約制，包含：1.需預約才能使用：球場、各項運動課程；2.部分預約、部分現場排隊：游泳池及健身房（50%名額App預約、50%名額開放現場排隊）；3.現場排隊：免費科技體適能檢測服務。
教育處指出，試營運期間也推出多項優惠活動，包括購買游泳池或健身房月卡享7折優惠並加送10天，購買團體課程或個別班享8折優惠並贈送精美禮包，球場季租提供9折優惠。
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