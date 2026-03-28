參山處辦彰化二水單車活動 賞集集線花旗木美景

參山國家風景區管理處「二水線自行車約騎活動」今天登場，騎士沿途可欣賞台鐵集集支線旁花旗木盛開美景、二水車站、二水老街等景點，並結合深度導覽讓騎旅升級為文化體驗。

交通部觀光署參山國家風景區管理處推動「參山騎旅」自行車旅遊，首波「二水線自行車約騎活動」今天登場，帶領遊客體驗自行車追火車樂趣，同時導覽百年水圳文化，參山處盼透過春季粉紅廊道串聯在地觀光，推廣以時速15公里的視野看見不一樣的田野美景。

參山處長曹忠猷表示，希望遊客利用共享單車旅行小鎮，這次以鐵道文化、田園風景、小鎮慢遊為核心設計，全長約12公里，路線平緩友善，適合各年齡層參加，騎乘時間約3小時；活動今天至4月12日共12場次，每場開放20人報名，包含好禮小玩偶、束口袋、餐盒。

曹忠猷提到，路線串聯二水車站、二八水水公園、二水老街等景點，其中亮點是近期網路社群討論度很高的「花旗木鐵道」，粉紅花海沿台鐵集集支線綻放，火車穿梭形成期間限定的「移動式打卡景觀」。

曹忠猷表示，為讓旅遊深入理解地方文化，邀在地導覽老師劉建成及源泉社區導覽解說人員，帶領民眾走訪源泉故事屋、花旗木鐵道、八堡一圳、二圳取水口等，透過專業導覽解構濁水溪引水工程與八堡圳灌溉系統百年歷史，讓騎旅從觀光升級為文化體驗。