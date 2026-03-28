垃圾場也有春天！台中潭子清潔隊循環創意結合綠意大變身驚艷洽公民眾

過去給人「髒、臭、舊」刻板印象的垃圾掩埋場與清潔隊部，如今華麗大轉身！台中市環保局潭子區清潔隊近年透過綠美化工程，將回收廢棄物轉化為極具巧思的裝置藝術，隊員也化身「綠手指」認養盆栽，打造充滿美感的環保場域，令不少洽公民眾驚呼：「這真的是清潔隊嗎？」

環保局長吳盛忠表示，廢棄物減量是推動永續發展的重要關鍵，鼓勵民眾落實「愛物惜物、循環利用、能修就修、能用就用」四大原則，延長家具與物品使用生命周期，不僅減少生活開支，也能為資源循環零廢棄目標盡心力。

環保局說明，為因應近年來廢棄物產生量逐年增加，積極推廣愛物惜物及資源循環利用觀念。這場環境大改造的亮點在於「創意再利用」。清潔隊員集思廣益，將收回的廢棄花盆、舊支架及各類回收品重新設計，轉化為洽公場所的綠美化素材，讓辦公空間變身為充滿生機的綠色廊道。

潭子區清潔隊班長魏光輝表示，清潔隊過去多給人垃圾車停放及資源回收物堆置場的印象，推動綠美化後，不僅提升民眾洽公的整體品質，也讓同仁在工作環境中感受到欣欣向榮的綠意與生機，工作心情更加舒適。隊上也有喜愛植物的同仁主動參與認養盆栽，透過實際照顧植栽的過程，更深刻體會環境保護的重要性。

潭子區清潔隊隊長邱建宏指出，近年環保局積極鼓勵同仁善用廢棄物或回收物發揮創意，例如利用廢棄花盆、裝置藝術品，甚至使用廢棄支架，結合綠化植栽環境布置，透過集思廣益打造充滿綠意的環保空間，並期望能以此為出發點，共同努力翻轉外界對清潔隊又髒又臭的刻板印象。

台中市環保局潭子區清潔隊利用回收廢棄物轉化為裝置藝術大變身，隊員化身「綠手指」認養盆栽。圖／台中市政府提供