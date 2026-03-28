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工料上漲 台中足球園區缺遮棚 運動局：爭取補助

聯合報／ 記者陳敬丰／台中報導
台中國際足球運動休閒園區工程進度達七成，預計今年7月完工，明年4月啟用。圖／台中市政府提供
台中國際足球運動休閒園區工程進度達七成，預計今年7月完工，明年4月啟用。圖／台中市政府提供

台中國際足球運動休閒園區今年七月完工，市府力拚明年四月啟用，但觀眾看台區原設計有遮陽棚，由於缺工缺料成本上漲，動工後卻取消，影響觀賽體驗；運動局表示，今年會提報預算二億元遮陽棚增設計畫，爭取運動部補助。

台中市政府耗資十五億一千七百萬元打造國際足球園區，包含一座十一人制天然草皮主場館、十一人制人工草皮練習場，主場館提供約六千席觀眾席。工程二○二三年四月開工，目前進入裝修階段，總工程進度百分之七十五，三月廿日辦理委外甄審。  

台中市議員黃守達指出，足球運動園區二○二一年獲得中央核定補助五億元，卻到二○二三年才開工，且實際施工和原設計略有不同，主場館觀眾席遮陽棚動工後卻取消了；足球與棒球不同，即使下雨仍可能照常比賽，觀眾席遮雨、遮陽設備非常重要。  

黃守達表示，他二○二四年已向運動局反映這個問題，當時運動局回覆，施工時有預留柱頭，但因經費問題，還需要後續評估；如今過了一年多，遮陽棚的經費也從二○二四年預估的一億二千萬元上升到二億元，加上設置遮陽棚涉及都市設計審議程序和建造執照變更設計，呼籲市府盡快啟動作業。

運動局長游志祥表示，足球園區原預算十二億元、中央補助五億元，受國際原物料價格波動與缺工影響，總經費上漲到十五億元，中央補助不變，經費壓力龐大，優先保留主場館必要設施，遮陽棚這類附屬設施暫緩。

游志祥說，去年他向時任體育署副署長房瑞文反映，盼中央補助約二億元增設遮陽棚，房請中市府提送計畫；市府今年內會提送計畫，力拚明年四月球場啟用前進場施工。遮陽棚當初比照洲際棒球場的遮陽棚，採取輕薄的設計，工程本身不難，但涉及建照變更等流程，需要半年左右。

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