聽新聞
0:00 / 0:00

埔里設掩埋場 投縣府：依法駁回申請

聯合報／ 記者江良誠／南投報導
埔里麒麟里掩埋場基地面積24.62公頃，預計掩埋量245萬立方公尺，居民擔心滲漏將影響民生用水與農業生產。圖／埔里鎮公所提供
埔里麒麟里掩埋場基地面積24.62公頃，預計掩埋量245萬立方公尺，居民擔心滲漏將影響民生用水與農業生產。圖／埔里鎮公所提供

南投縣埔里鎮麒麟里廢棄物掩埋場案，因業者未在三月十五日前完成環評資料補正及召開至少三場地方說明會，南投縣環保局昨天表示，將依法駁回申請案，預計最快四月中旬完成環評審查最終定案。

允捷事業公司申請在埔里鎮麒麟里設置廢棄物掩埋場，基地面積二十四點六二公頃、掩埋量高達二百四十五萬立方公尺。二○二四年七月消息曝光後，引發地方強烈反彈。認為在重要水源區設置大型掩埋場，一旦發生滲漏汙染，恐衝擊民生用水、農業生產及整體環境。超過四萬名居民連署，表達反對立場。

縣府今年一月四日召開第一次環評審查會，環評委員指出業者環說書存在多項缺失，決議要求於三月十五日前補正資料，並在埔里舉辦至少三場公開說明會。然而業者未在期限內完成補正與說明會，也未自行撤案。

南投縣議會副議長潘一全、議員陳宜君、蘇昱誠、吳國昌、黃世芳、林芳伃、戴世詮，埔里鎮長廖志城及「反對埔里鎮設置廢棄物掩埋場大聯盟」總召集人黃啓瑞與多名里長、社區理事長昨天要求縣府駁回申請案。

潘一全說，地方民意反對掩埋場設置，議員立場一致，既然業者未完成補正與說明會程序，依法應予駁回。鎮長廖志城則感謝民眾透過理性連署，守護埔里的水源、生態與農業發展。

環保局長李易書指出，縣府對所有開發案均採最嚴格標準審查，業者未充分說明與溝通，縣府將依法駁回，以公開透明方式把關，請民眾安心。

黃啓瑞表示，連署人數突破四萬人，讓縣府有足夠依據駁回申請案，呼籲未來不應在水源頭提出掩埋場設置計畫。麒麟里長黃戊寅也感謝各界共同努力，守護埔里重要水資源與生態環境。

廢棄物 埔里

延伸閱讀

雲林7鄉鎮垃圾堆置場11萬噸待清 環保局年底前完成去化

埔里廢棄物掩埋場案未補正環評、缺說明會 縣府嚴審強硬駁回在即

南投焚化爐爭議未解…環團控連2天開環評會 「茶農無法工作」

南投夜半惡臭來源現形 環保局「天眼」監控逮偷燒黑手

相關新聞

自稱「獨居老人」 皮雕藝術家李宛玲義賣作品助弱勢身障者

皮雕工藝家李宛玲歷經婚變、失業，靠兒子帶學校營養午餐回家度日，皮雕成為孩子以外的精神支柱，以一天工作16小時練習的精神，重新賦予皮革鮮活生命，在皮雕領域開創另一片天，今起舉辦義賣，所得全數捐贈伯立歐長照財團法人建造庇護家園。

埔里設掩埋場 投縣府：依法駁回申請

南投縣埔里鎮麒麟里廢棄物掩埋場案，因業者未在三月十五日前完成環評資料補正及召開至少三場地方說明會，南投縣環保局昨天表示，將依法駁回申請案，預計最快四月中旬完成環評審查最終定案。

工料上漲 台中足球園區缺遮棚 運動局：爭取補助

台中國際足球運動休閒園區今年七月完工，市府力拚明年四月啟用，但觀眾看台區原設計有遮陽棚，由於缺工缺料成本上漲，動工後卻取消，影響觀賽體驗；運動局表示，今年會提報預算二億元遮陽棚增設計畫，爭取運動部補助。

最強夜市盛況不再？逢甲百間空租沒人要 業者自救喊「免費送餐」

曾被視為全台最強夜市的逢甲商圈，觀光客擠滿街景盛況不再，為了挽救人氣，在地餐飲知名品牌「冒香香冒菜鍋逢甲店」與「憨哥倆炸串」，27日共同發起「救逢甲」行動。在地商圈主委則嘆：「陸客不來、市府漠視，連年貨大街也沒有，近一年多商圈轉移很明顯，人潮確實不如以往。」

沒有遮陽棚…台中國際足球園區明年4月啟用 今年提遮陽棚增設計畫

台中國際足球運動休閒園區今年7月將完工，市府力拚明年4月啟用。足球園區原本設計觀眾看台區設置遮陽棚，但由於缺工缺料成本上漲，實際動工後已經沒有遮陽棚了，影響觀賽體驗；運動局表示，今年會提報預算2億元的遮陽棚增設計畫，爭取運動部補助。

南投公墓火警逾百件 若釀公共危險將法辦開罰

南投縣今年已發生逾百件公墓火警，縣府呼籲民眾掃墓除草不用火、不燒紙錢、不放鞭炮、不亂丟菸蒂、垃圾要帶走，加強巡查任意燃燒...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。