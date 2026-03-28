埔里設掩埋場 投縣府：依法駁回申請

南投縣埔里鎮麒麟里廢棄物掩埋場案，因業者未在三月十五日前完成環評資料補正及召開至少三場地方說明會，南投縣環保局昨天表示，將依法駁回申請案，預計最快四月中旬完成環評審查最終定案。

允捷事業公司申請在埔里鎮麒麟里設置廢棄物掩埋場，基地面積二十四點六二公頃、掩埋量高達二百四十五萬立方公尺。二○二四年七月消息曝光後，引發地方強烈反彈。認為在重要水源區設置大型掩埋場，一旦發生滲漏汙染，恐衝擊民生用水、農業生產及整體環境。超過四萬名居民連署，表達反對立場。

縣府今年一月四日召開第一次環評審查會，環評委員指出業者環說書存在多項缺失，決議要求於三月十五日前補正資料，並在埔里舉辦至少三場公開說明會。然而業者未在期限內完成補正與說明會，也未自行撤案。

南投縣議會副議長潘一全、議員陳宜君、蘇昱誠、吳國昌、黃世芳、林芳伃、戴世詮，埔里鎮長廖志城及「反對埔里鎮設置廢棄物掩埋場大聯盟」總召集人黃啓瑞與多名里長、社區理事長昨天要求縣府駁回申請案。

潘一全說，地方民意反對掩埋場設置，議員立場一致，既然業者未完成補正與說明會程序，依法應予駁回。鎮長廖志城則感謝民眾透過理性連署，守護埔里的水源、生態與農業發展。

環保局長李易書指出，縣府對所有開發案均採最嚴格標準審查，業者未充分說明與溝通，縣府將依法駁回，以公開透明方式把關，請民眾安心。

黃啓瑞表示，連署人數突破四萬人，讓縣府有足夠依據駁回申請案，呼籲未來不應在水源頭提出掩埋場設置計畫。麒麟里長黃戊寅也感謝各界共同努力，守護埔里重要水資源與生態環境。