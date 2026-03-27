兒童節親子任務 「國軍英雄小聯萌」空降大里藝術廣場

兒童節連假準備好帶孩子們放電了嗎？今年最帥、最好拍、最好玩的親子活動就在台中大里軟體園區登場！「國軍英雄小聯萌」將於4月3日空降園區大里藝術廣場，邀請大小朋友一起化身小小英雄出任務，打造最難忘的兒童節回憶。

本次活動由大里藝術廣場攜手異想新樂園、國軍中部地區人才招募中心、陸軍特戰訓練中心等單位共同合作，以「親子同樂、寓教於樂」為核心主軸，現場結合「陸、海、空、特戰」元素，打造沉浸式體驗空間。

其中，最吸睛的「T-10B降落傘穿戴體驗」，讓大小朋友們模擬空降著陸，帥氣指數破表；「小英雄換裝區」更是人氣焦點，海軍、空軍、陸軍造型一次到位，每一張都超萌、超好拍，成為連假最熱門打卡場景。

除了拍照打卡，現場也將安排軍備展示與實境闖關挑戰。透過近距離認識專業裝備、投彈九宮格等互動體驗，讓孩子在遊戲中提升肢體協調與團隊合作能力；家長則能在陪伴中，看見孩子勇敢嘗試、突破自我的成長過程。

此外，兒童節連假期間，大里藝術廣場更規劃一系列的舞台表演與市集活動同步登場，打造吃、玩、逛一次滿足的親子休閒場域。從動態互動到夢幻演出，讓民眾沉浸在熱鬧又歡樂的節慶氛圍中。

活動首日除「國軍英雄小聯萌」外，另安排親子帶動跳與派對魔術秀揭開序幕；4月4日推出繽紛泡泡秀與DIY泡泡體驗，帶領孩子走進夢幻泡泡世界。4月5日活動再升級，白天有氣球特技、互動秀及雜耍演出輪番上陣。

晚間壓軸活動為「王子與公主的華爾滋奇幻舞會3」，在優雅樂聲與舞步中，為親子留下浪漫回憶。連假最後一天，則由小丑互動秀與親子故事劇場溫馨收尾，在笑聲與故事中畫下完美句點。

大里藝術廣場表示，透過「有帥氣、有笑聲、有成長」的兒童節體驗，讓孩子在開心參與的過程中，慢慢培養責任感與榮譽感，也學會與他人合作、勇敢嘗試新挑戰；同時讓家長不必遠行、不必塞車，就能在城市中輕鬆享受一段單純又充滿回憶的親子時光。