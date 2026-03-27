快訊

美股早盤／市場不理會川普延後攻擊時限 3大指數盡墨、恐慌指數衝破30

求復合失敗…台中金融男當街持雙刀揮砍 女友遭刺死倒臥血泊

聽新聞
0:00 / 0:00

最強夜市盛況不再？逢甲百間空租沒人要 業者自救喊「免費送餐」

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
曾被視為全台最強夜市的逢甲商圈，觀光客擠滿街景盛況不再。圖／業者提供
曾被視為全台最強夜市的逢甲商圈，觀光客擠滿街景盛況不再。圖／業者提供

曾被視為全台最強夜市的逢甲商圈，觀光客擠滿街景盛況不再，為了挽救人氣，在地餐飲知名品牌「冒香香冒菜鍋逢甲店」與「憨哥倆炸串」，27日共同發起「救逢甲」行動。在地商圈主委則嘆：「陸客不來、市府漠視，連年貨大街也沒有，近一年多商圈轉移很明顯，人潮確實不如以往。」

為重振商圈活力，「冒香香冒菜鍋逢甲店」與「憨哥倆炸串」，宣布即日起共同發起「救逢甲」行動，至4月5日推出為期10天的回饋，期盼透過實際消費串聯人流，帶動商圈復甦。

業者表示，本次活動期間，民眾只要憑「逢甲商圈任一店家當日消費發票」，即可兌換免費餐點，包括「憨哥倆炸串」一把，或「冒香香冒菜鍋」逢甲店提供的麻辣鴨血與豆腐，每日限量100份，送完為止，期望吸引民眾走入商圈、增加停留與消費意願。

事實上，近年逢甲商圈逛街人潮早已出現「雪崩式」下滑，現場實地走一遭，從福星路、文華路、逢甲路一帶，隨處可見不少店面掛上招租布條，空租期動輒3個月以上，實際查詢網路平台，逢甲商圈約落在百間正在招租，與過往熱鬧景象形成強烈對比。

逢甲商圈空租情況嚴重，過去認為是租金不斷推高，查看網路平台，即便現在當地部分店面月租開價，甚至仍有30萬至50萬元，在地不具名房仲說：一部分房東還活在過去的榮景，認為地點好「撐一下過去就好了」，但當商家陸續撤出、商圈死氣沉沉，即便不降租、資產價值也正在縮水，呈現「外強中乾」的衰敗進行式。

逢甲商店街管理委員會主委王朝藝說，其實近一年有不少房東願意調降租金，租金行情與過去相比有明顯修正，「以前最低月租10萬元的透天店面，現在降到5萬元左右，等於少了一半以上」，並非大家普遍認為的高租金，但空租率仍是很高。

不過，逢甲「空城化」還有其他因素造成，王朝藝直言是：「陸客不來」，以及「市府不重視」。

他進一步補充，逢甲陸客來台人數減少，加上周邊其他水湳、崇德、七期等商圈崛起，人潮明顯被分散，而且「哪裡有活動，人就往哪裡走」，逢甲連過年都沒有活動，所以商圈要復甦不能只靠民間業者單打獨鬥，很需要政府資源與政策支持。

此次發起「救逢甲」行動的冒香香總經理林咏震，是曾經逢甲大學學生的在地創業者，他坦言：「逢甲面對近年環境變化，商圈經營日益不易，希望透過『救逢甲』行動，拋磚引玉，讓更多業者與消費者重新關注逢甲，鼓勵消費者在不同店家之間流動，形成正向循環。」

民眾憑逢甲商圈任一店家當日消費發票，可兌換「憨哥倆炸串」一把。圖／業者提供
民眾憑逢甲商圈任一店家當日消費發票，可兌換「憨哥倆炸串」一把。圖／業者提供

<a href='/search/tagging/2/逢甲夜市' rel='逢甲夜市' data-rel='/2/175556' class='tag'><strong>逢甲夜市</strong></a>商圈隨處可見不少店面掛上招租布條，空租期動輒3個月以上。圖／業者提供
逢甲夜市商圈隨處可見不少店面掛上招租布條，空租期動輒3個月以上。圖／業者提供

民眾憑逢甲商圈任一店家當日消費發票，可兌換冒香香冒菜鍋提供的麻辣鴨血與豆腐。圖／業者提供
民眾憑逢甲商圈任一店家當日消費發票，可兌換冒香香冒菜鍋提供的麻辣鴨血與豆腐。圖／業者提供

台中 逢甲夜市

延伸閱讀

台中購物節：一場城市經濟實驗的七年觀察給出完整答案

創業好難…餐飲店嘆3月等嘸客人 釣出一票老闆喊苦：慘到深處

2026全台商圈TOP 10大洗牌！冠軍不是逢甲、西門町

相關新聞

自稱「獨居老人」 皮雕藝術家李宛玲義賣作品助弱勢身障者

皮雕工藝家李宛玲歷經婚變、失業，靠兒子帶學校營養午餐回家度日，皮雕成為孩子以外的精神支柱，以一天工作16小時練習的精神，重新賦予皮革鮮活生命，在皮雕領域開創另一片天，今起舉辦義賣，所得全數捐贈伯立歐長照財團法人建造庇護家園。

最強夜市盛況不再？逢甲百間空租沒人要 業者自救喊「免費送餐」

曾被視為全台最強夜市的逢甲商圈，觀光客擠滿街景盛況不再，為了挽救人氣，在地餐飲知名品牌「冒香香冒菜鍋逢甲店」與「憨哥倆炸串」，27日共同發起「救逢甲」行動。在地商圈主委則嘆：「陸客不來、市府漠視，連年貨大街也沒有，近一年多商圈轉移很明顯，人潮確實不如以往。」

沒有遮陽棚…台中國際足球園區明年4月啟用 今年提遮陽棚增設計畫

台中國際足球運動休閒園區今年7月將完工，市府力拚明年4月啟用。足球園區原本設計觀眾看台區設置遮陽棚，但由於缺工缺料成本上漲，實際動工後已經沒有遮陽棚了，影響觀賽體驗；運動局表示，今年會提報預算2億元的遮陽棚增設計畫，爭取運動部補助。

南投公墓火警逾百件 若釀公共危險將法辦開罰

南投縣今年已發生逾百件公墓火警，縣府呼籲民眾掃墓除草不用火、不燒紙錢、不放鞭炮、不亂丟菸蒂、垃圾要帶走，加強巡查任意燃燒...

永遠的教育志工洪啟峰驟逝 彰化西南角教育與藝文界惋惜

彰化縣退休警官洪啟峰長期擔任二林區教育志工，到偏鄉教寫書法和硬筆字，2023年手術後減損元氣，他減少上課時數，最近兩年體力逐漸恢復，又踴躍參與推廣地方藝文，卻傳出昨晚病逝，二林區藝文界人士聞訊都感錯愕和惋惜。

新北爆公費GSK流感疫苗變色異常 台中：12劑同批號庫存疫苗全封存

疾管署昨公布，新北市診所發現一劑公費葛蘭素史克GSK流感疫苗出現白色混濁異常，昨晚通知各縣市衛生局預防性暫停使用同批號庫存疫苗。對此，台中市衛生局說明，經盤點後，針對庫存的12劑同批號疫苗全數回收封存，未再提供民眾接種。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。