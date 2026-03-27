最強夜市盛況不再？逢甲百間空租沒人要 業者自救喊「免費送餐」

曾被視為全台最強夜市的逢甲商圈，觀光客擠滿街景盛況不再，為了挽救人氣，在地餐飲知名品牌「冒香香冒菜鍋逢甲店」與「憨哥倆炸串」，27日共同發起「救逢甲」行動。在地商圈主委則嘆：「陸客不來、市府漠視，連年貨大街也沒有，近一年多商圈轉移很明顯，人潮確實不如以往。」

為重振商圈活力，「冒香香冒菜鍋逢甲店」與「憨哥倆炸串」，宣布即日起共同發起「救逢甲」行動，至4月5日推出為期10天的回饋，期盼透過實際消費串聯人流，帶動商圈復甦。

業者表示，本次活動期間，民眾只要憑「逢甲商圈任一店家當日消費發票」，即可兌換免費餐點，包括「憨哥倆炸串」一把，或「冒香香冒菜鍋」逢甲店提供的麻辣鴨血與豆腐，每日限量100份，送完為止，期望吸引民眾走入商圈、增加停留與消費意願。

事實上，近年逢甲商圈逛街人潮早已出現「雪崩式」下滑，現場實地走一遭，從福星路、文華路、逢甲路一帶，隨處可見不少店面掛上招租布條，空租期動輒3個月以上，實際查詢網路平台，逢甲商圈約落在百間正在招租，與過往熱鬧景象形成強烈對比。

逢甲商圈空租情況嚴重，過去認為是租金不斷推高，查看網路平台，即便現在當地部分店面月租開價，甚至仍有30萬至50萬元，在地不具名房仲說：一部分房東還活在過去的榮景，認為地點好「撐一下過去就好了」，但當商家陸續撤出、商圈死氣沉沉，即便不降租、資產價值也正在縮水，呈現「外強中乾」的衰敗進行式。

逢甲商店街管理委員會主委王朝藝說，其實近一年有不少房東願意調降租金，租金行情與過去相比有明顯修正，「以前最低月租10萬元的透天店面，現在降到5萬元左右，等於少了一半以上」，並非大家普遍認為的高租金，但空租率仍是很高。

不過，逢甲「空城化」還有其他因素造成，王朝藝直言是：「陸客不來」，以及「市府不重視」。

他進一步補充，逢甲陸客來台人數減少，加上周邊其他水湳、崇德、七期等商圈崛起，人潮明顯被分散，而且「哪裡有活動，人就往哪裡走」，逢甲連過年都沒有活動，所以商圈要復甦不能只靠民間業者單打獨鬥，很需要政府資源與政策支持。

此次發起「救逢甲」行動的冒香香總經理林咏震，是曾經逢甲大學學生的在地創業者，他坦言：「逢甲面對近年環境變化，商圈經營日益不易，希望透過『救逢甲』行動，拋磚引玉，讓更多業者與消費者重新關注逢甲，鼓勵消費者在不同店家之間流動，形成正向循環。」

民眾憑逢甲商圈任一店家當日消費發票，可兌換「憨哥倆炸串」一把。圖／業者提供

逢甲夜市商圈隨處可見不少店面掛上招租布條，空租期動輒3個月以上。圖／業者提供