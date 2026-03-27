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自稱「獨居老人」 皮雕藝術家李宛玲義賣作品助弱勢身障者

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
皮雕藝術家李宛玲自稱是獨居老人，舉辦個展義賣，希望幫助更弱勢的獨老。記者簡慧珍／攝影
皮雕藝術家李宛玲自稱是獨居老人，舉辦個展義賣，希望幫助更弱勢的獨老。記者簡慧珍／攝影

皮雕工藝家李宛玲歷經婚變、失業，靠兒子帶學校營養午餐回家度日，皮雕成為孩子以外的精神支柱，以一天工作16小時練習的精神，重新賦予皮革鮮活生命，在皮雕領域開創另一片天，今起舉辦義賣，所得全數捐贈伯立歐長照財團法人建造庇護家園。

「起初－李宛玲寫實皮雕藝術義賣展」今（27日）在田尾綠海咖啡館開幕，文化局長張雀芬、社團法人彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會理事長陳忠盛，及彰化、台中兩縣市數十名藝術家、皮雕愛好者到場，咖啡館座無虛席。

李宛玲62歲，從事皮雕20多年，致詞時表示，20多年婚變，她毅然帶3個孩子離家自立，經常口袋裡不到30元，經濟窘迫，靠兒子帶回學校營養午餐度日，

生活幾乎走入絕境，意外接觸皮雕，看見平凡無奇皮革經十多道工序蛻變為美麗用品、皮雕畫，彷彿啟發她接受生命淬煉就有迎向美好的希望。

她說，皮雕從西班牙鬥牛士傳至美國，後來傳到日本，幾十年前傳入台灣，日本職人精神讓她反思「台灣的文化在哪裡？」因此她放棄複製，而是選擇詮釋，開始認真學工筆畫、經常觀賞展覽，逐漸摸索並累積經驗，開始教皮雕維生，也籌措舉辦皮雕個展。

有次做幾張皮雕畫送到裱框店，卻沒有錢付裱框費只能暫放店內，不料一名喜愛皮雕的企業董事長看見，用幾十萬元幾乎買光皮雕畫，並告訴她，他出國都在找精彩工藝藝術作品，沒看過皮雕這樣細緻又寫實，這對當時沒沒無聞的她真是莫大鼓勵。

李宛玲掌握每張皮革特性、認識各種畫料，突破技法，建構一套由線雕而來的逆雕、以逆雕為基底的陰雕，結合切、割、敲、擊、推、壓、塑、挑等工法，最後進入模仿大自然創作出寫實皮雕，這些獨特技法都寫她的兩本專書和一分學術論文，期盼皮雕藝術發揚光大。

「我把自己每一天都當最後一天過。」李宛玲篤信基督教，認為上帝在她需要時出現神蹟，一如企業家購置她的皮雕畫，及眾多好友支持，讓她走到現在，人生波折雖持續不斷，包括著作被學生抄襲作為論文，她申訴被駁回，人性醜陋面差一點又擊敗她，幸有文化局長張雀芬居間牽線，促成義賣皮雕作品幫助建造伯立歐家園，重拾改變生命的喜悅。

李宛玲說，到現在她仍租屋，經濟狀況平平，屬於平凡「獨居老人」，在她能力範圍內可為身障者做事、為這些作品找到「家」，這是她憑雙手可為社會做出有意義的事，內心重回最初的單純與美好。

皮雕藝術家李宛玲在彰化縣田尾鄉綠海咖啡館舉辦個展義賣。記者簡慧珍／攝影
皮雕藝術家李宛玲在彰化縣田尾鄉綠海咖啡館舉辦個展義賣。記者簡慧珍／攝影

營養午餐 藝術作品

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