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沒有遮陽棚…台中國際足球園區明年4月啟用 今年提遮陽棚增設計畫

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中國際足球運動休閒園區工程進度達七成，預計今年7月完工，明年4月啟用。圖／台中市政府提供
台中國際足球運動休閒園區工程進度達七成，預計今年7月完工，明年4月啟用。圖／台中市政府提供

台中國際足球運動休閒園區今年7月將完工，市府力拚明年4月啟用。足球園區原本設計觀眾看台區設置遮陽棚，但由於缺工缺料成本上漲，實際動工後已經沒有遮陽棚了，影響觀賽體驗；運動局表示，今年會提報預算2億元的遮陽棚增設計畫，爭取運動部補助。

台中市政府耗資15.2億元打造國際足球園區，包含1座11人制天然草皮主場館、11人制人工草皮練習場，主場館提供約6000席觀眾席，以及407席汽車格、404席機車格。工程2023年4月開工，目前主場館進入裝修階段，總工程進度75%，3月20日辦理委外甄審。

民進黨議員黃守達指出，足球運動園區2021年獲得中央核定補助5億元，但直到2023年才開工，且實際設計和最初略有不同，原本規畫的主場館觀眾席將設有遮陽棚，動工後卻取消了；足球與棒球不同，即使下雨仍可能照常比賽，觀眾席的遮雨、遮陽設備非常重要。

黃守達表示，他2024年已向運動局反映這個問題，當時運動局回覆，施工時有預留柱頭，但因經費問題，還需要後續評估；如今過了1年多，遮陽棚的經費也從2024年預估的1.2億元上升到2億元，加上設置遮陽棚涉及都市設計審議程序和建造執照變更設計，呼籲市府盡快啟動相關作業。

運動局長游志祥回應，足球園區原本預算12億元、中央補助5億元，受到國際原物料價格波動與缺工影響，實際動工時總經費上漲到15億元，中央補助仍是5億元，經費壓力龐大，當時只能保留主場館的必要設施，遮陽棚這類附屬設施暫緩，僅留下柱頭。

游志祥表示，去年他向時任體育署副署長房瑞文反映，盼中央補助約2億元增設遮陽棚，房請中市府提送計畫；市府今年內會提送計畫，立拚明年4月球場啟用前進場施工。遮陽棚當初比照洲際棒球場的遮陽棚，採取輕薄的設計，工程本身不難，但涉及建照變更等流程，需要半年左右。

議員黃守達指出，足球園區主場館觀眾席原本設計有遮陽棚，實際動工後卻取消，影響觀眾體驗。運動局表示，當時因經費問題取消遮陽棚，今年內會提出約2億元預算的計畫，向中央爭取補助。圖／黃守達辦公室提供
議員黃守達指出，足球園區主場館觀眾席原本設計有遮陽棚，實際動工後卻取消，影響觀眾體驗。運動局表示，當時因經費問題取消遮陽棚，今年內會提出約2億元預算的計畫，向中央爭取補助。圖／黃守達辦公室提供

足球 體育署

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