南投公墓火警逾百件 若釀公共危險將法辦開罰

南投縣今年已發生逾百件公墓火警，縣府呼籲民眾掃墓除草不用火、不燒紙錢、不放鞭炮、不亂丟菸蒂、垃圾要帶走，加強巡查任意燃燒雜草，造成公共危險將法辦並開罰。

接近清明節，南投各鄉鎮市陸續發生墓地火警，除今天下午魚池鄉第12公墓、南投市草尾嶺公墓、鹿谷鄉第13公墓火警，近日還有墓地火警影響國道行車，甚至日月潭「九蛙疊像」旁墓地也燃燒，南投縣消防局統計，今年2月至今天上午，全縣已發生117件公墓火警案。

消防局今天表示，依經驗判斷，今年墓地火警案數應已「發生過半」，接下來28日及29日、4月3日至4月6日清明連假極可能再發生公墓火警，消防局將調派義消、防火宣導隊前往「還沒燒過的公墓」駐點宣導，並請公所備足水源供民眾使用，也請多配合紙錢集中燃燒。

南投縣政府呼籲，民眾祭祖掃墓不用火，勿讓消防人員疲於奔命，配合「4不1要」防火原則，除草不用火、不焚燒紙錢、不燃放鞭炮、不亂丟菸蒂、垃圾要帶走；消防局與各公所加強巡查任意燃燒雜草行為，若引發火災造成公共危險，將依法移送法辦並開罰。

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