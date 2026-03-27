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猛犬軍團？彰化飼主放養狗釀連環傷人 7旬婦遭圍攻重傷住院

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣議員吳錦潭指出，埤頭鄉這名8旬老婦在農作時，遭一群流浪狗追咬成重傷住院。圖／吳錦潭提供
彰化縣議員吳錦潭指出，埤頭鄉這名8旬老婦在農作時，遭一群流浪狗追咬成重傷住院。圖／吳錦潭提供

彰化縣和美鎮、埤頭鄉近期接連發生犬隻咬傷人事件，原以為是流浪犬所為，但進一步調查發現，部分犬隻其實有飼主，卻因放養或管理疏失在外遊蕩，最終釀成傷人意外。彰化縣動物防疫所指出，飼主未盡管理責任多數要透過事件或檢舉才得以介入裁罰，去年至今以疏縱動物裁罰僅4件。

和美鎮太平路一帶近期出現約15隻犬群，被地方稱為「猛犬軍團」，已發生多起追逐與咬傷事件。2月24日，一名婦人遭追咬，逃入民宅仍受傷；3月2日，另名騎腳踏車婦人被犬群追逐摔車；甚至有白天騎士貼牆行駛，仍遭犬隻衝出追趕。

彰化動防所調查，這批犬隻原由一名婦人飼養，但因病住院無人接手照顧，家人將長期鍊養犬隻放出，導致群聚遊蕩，目前已捕捉9隻，飼主將依疏縱犬隻開罰。

埤頭鄉本月11日也發生嚴重咬人事件，一名76歲婦人在田間遭3犬圍攻，全身超過200處撕裂傷。警方追查鎖定其中一隻疑似屬附近養雞場，但飼主否認。透過監視器畫面及在地民眾指認，仍依過失傷害函送。

因犬隻外觀相似、目擊者難以明確指認，警方除調閱監視器，也請郵差協助辨識。彰化郵局局長郭白慧表示，郵局平時建立「惡犬分布圖」，掌握各路段犬隻活動情形，以確保投遞安全，此次也提供第一線情資，協助從近10隻可疑犬隻中縮小範圍，成為緝凶的重要依據。

彰化縣府動防所長董孟治表示，非都會區仍普遍存在放養型飼養方式，部分飼主未依規定替犬隻植入晶片或完成絕育，但只要有長期餵養與管領行為，再動保法規下仍屬飼主，須負起避免犬隻傷人的責任。

動防所指出，部分犬隻傷人與飼主管理不當有關，如未繫牽繩或未採取適當防護措施。依動物保護法規定，飼主攜帶寵物出入公共場所，應由七歲以上人士陪同；攻擊性犬隻應由成年人伴同並採取妥善防護措施，違者最高可裁處15萬元罰鍰。

不過基層人員坦言，實務稽查仍有難度，若遇飼主不配合，連要求出示身分證件都缺乏強制力，影響查核與責任釐清；動防所表示，仍會針對通報熱點加強稽查，並以勸導為先，要求飼主限期1至2周改善，未改善者再依法開罰，盼逐步強化飼主責任，降低類似事件再發生。

彰化 流浪犬

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