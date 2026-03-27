永遠的教育志工洪啟峰驟逝 彰化西南角教育與藝文界惋惜

彰化縣退休警官洪啟峰長期擔任二林區教育志工，到偏鄉教寫書法和硬筆字，2023年手術後減損元氣，他減少上課時數，最近兩年體力逐漸恢復，又踴躍參與推廣地方藝文，卻傳出昨晚病逝，二林區藝文界人士聞訊都感錯愕和惋惜。

洪啟峰畢業於警察專科學校，警界服務近40年，閒暇時寫書法自娛，2013年退休就當教育志工，完成他爸爸希望兒子繼承教職衣缽的心願，到國中小學教寫硬筆字和書法，個人作品也參加地方書畫展，為人豪爽熱情的洪啟峰先後被推選為儒林書法學會、香草畫書協會推選為理事長。

當警察辦案期間，洪啟峰觀察到缺乏親情的孩子不僅個性較冷默，行事容易極端，耍狠不心軟，如能教他們寫書法、寫硬體字，邊寫邊讀經典文章，知道待人處世的基本道理，並把這些道理點點滴滴植入心底，柔化內心應可發揮潛移默化的效果。

為了不讓練字枯燥，洪啟峰整合經典、成語故事、書法、硬體字設計系列教材，國小低年級從塗鴉畫字起步，中年級練字，升上高年級開始寫書法，洪啟峰用自己當例子，告訴學生「我沒拜師寫書法，寫字好看是幫爸爸刻鋼板刻出來。」時時鼓勵學生「有為者，亦若是」。

2023年底洪啟峰到醫院健檢，意外檢查出心血管嚴重阻塞，緊急開刀挽回一命，醫師對他說「再慢3天就來不及」，手術後洪啟峰休養半年多，視健康狀況出門參加書畫活動。身體逐漸恢復活力，他接任最近兩年二林區的大型新春揮毫活動、學校校慶常見洪啟峰談笑風生的身影，昨晚卻再度因心血管疾病離世，享壽64歲，令地方人士惋惜不已。