埔里廢棄物掩埋場案未補正環評、缺說明會 縣府嚴審強硬駁回在即

南投縣埔里鎮麒麟里廢棄物掩埋場案，因業者未於3月15日前完成環評資料補正及召開至少3場地方說明會，縣府今天與議會及地方反對團體召開記者會，明確表示將依法駁回申請案，預計最快4月中旬完成環評審查最終定案。

允捷事業股份有限公司申請在埔里鎮麒麟里設置廢棄物掩埋場，基地面積24.62公頃、掩埋量高達245萬立方公尺。自2024年7月消息曝光以來，即引發地方強烈反彈。埔里為高度依賴地下水的盆地型聚落，若在重要水源區設置大型掩埋場，一旦滲漏汙染，將衝擊民生用水、農業及生態環境。地方民眾發起連署，至今已達4萬0773人，表達堅決反對立場。

縣府今年1月4日召開第一次環評審查會，委員指出業者環說書多項缺失，要求於3月15日前補正資料，並在埔里辦理至少3場公開說明會。業者未在期限內完成相關程序，也未自行撤案。

今天上午10時，南投縣議會副議長潘一全、議員陳宜君、蘇昱誠、吳國昌、黃世芳、林芳伃、戴世詮，埔里鎮長廖志城、立委馬文君服務處執行長楊樹煌，以及「反對埔里鎮設置廢棄物掩埋場大聯盟」總召集人黃啓瑞與多名里長、社區理事長召開記者會，要求縣府駁回申請案。

潘一全表示，議員自始至終持反對立場，但縣府依法行政，只要合法申請就不得拒絕受理；既然業者未完成補正及說明會，地方訴求就是駁回。鎮長廖志城感謝民眾以理性連署守護埔里的水源、生態與農業發展。

環保局長李易書強調，任何開發案縣府都採最嚴格標準審查。申請案若未充分說明、溝通，縣府絕不會核准，也會公開透明把關，請民眾放心。

反對聯盟總召黃啓瑞指出，連署突破4萬人，足以讓縣府有底氣駁回申請案，並呼籲未來永遠不要在水源頭設掩埋場。麒麟里長黃戊寅表示，如釋重負，感謝大家近2年努力守護水資源與生態環境。

反對埔里鎮設置廢棄物掩埋場連署至今已達4萬人，居民反對水源與生態環境遭威脅。圖／埔里鎮公所提供

埔里麒麟里掩埋場基地面積24.62公頃，預計掩埋量245萬立方公尺，居民擔心滲漏將影響民生用水與農業生產。圖／埔里鎮公所提供