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彰化清明前夕公墓火警9天46起 縣府出動AI監測全面盯場

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化消防局3月14日至4月5日於重點墓區部署人車、設置取水站，並於主要出入口設置QR Code導引看板，協助民眾快速找到水源及金紙集中區。圖／彰化消防局提供
彰化消防局3月14日至4月5日於重點墓區部署人車、設置取水站，並於主要出入口設置QR Code導引看板，協助民眾快速找到水源及金紙集中區。圖／彰化消防局提供

清明節前夕，彰化縣消防局統計，今年3月14日至22日短短9天內，已發生46件墓地雜草火警，顯示掃墓用火風險持續升高，消防人員疲於奔命。消防局也指出，去年3月22日曾透過無人機巡邏查獲民眾焚燒紙錢不慎引燃雜草，火勢迅速延燒，最終依法開罰。

因應清明節期間火警高峰，消防局已啟動防火安全整備計畫，並聯合彰化縣政府民政處、彰化縣環保局及警察機關跨單位合作推動。2月25日配合環保局召開環保祭祀宣導說明會，邀集各公所與社區單位，推廣環境部「新三燒」政策，呼籲減少明火使用，以兼顧防火與空氣品質

在實務整備上，消防局3月14日至4月5日於重點墓區部署人車、設置取水站，並於主要出入口設置QR Code導引看板，協助民眾快速找到水源及金紙集中區，提升現場應變效率與便利性。

此外，科技執法同步上路，透過無人機進行高空巡查，即時蒐證取締違規焚燒行為；環保局則結合彰化、二林、線西、大城、員林等5座空品測站，運用AI判煙機制加強監控。各鄉鎮市公所也配合設置金紙集中區與防火巷，並由環保局統一清運，降低零星燃燒風險。

消防局提醒，任意燃燒雜草除可能違反消防法最高可處3000元罰鍰外，若造成空氣污染，依空氣污染防制法最高可罰10萬元；一旦危及公共安全，更可能涉及刑事責任，呼籲民眾掃墓祭祖務必謹慎用火，避免釀災。

清明節前夕，彰化縣消防局統計，今年3月14日至22日短短9天內，已發生46件墓地雜草火警，顯示掃墓用火風險持續升高，消防人員疲於奔命。圖／彰化消防局提供
清明節前夕，彰化縣消防局統計，今年3月14日至22日短短9天內，已發生46件墓地雜草火警，顯示掃墓用火風險持續升高，消防人員疲於奔命。圖／彰化消防局提供

科技執法 空氣品質 消防人員 火災 公墓

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