有機場、沒公車的集體崩潰！豐原人喊：去機場比出國登天還難

豐原市民搭公車往台中國際機場銜接不夠完善，民眾形容「難如登天」，雖有555機場快捷線，但僅串聯捷運綠線及市政府，缺乏對原縣區的足夠支持，台中市議員周永鴻上午質詢時指出，目前機場公車資源分配嚴重失衡，要求交通局立即增加班次，並呼籲捷運工程局加速啟動「豐科軸線」捷運的可行性評估，以解決原縣區邊緣化的危機。

周永鴻強調，去年台中國際機場出入境旅客已突破171萬人次，國際航線擴增至26 條，在機場需求爆炸式成長的同時，豐原及周邊區域的市民卻面臨「有機場、沒公車」的窘境，多數人只能被迫自行開車或搭乘高昂的計程車，甚至豐原市民要搭公車去機場「難如登天」。

周永鴻拿出統計數據說，台中國際機場目前共有21條公車路線，但行經豐原的僅有8條。數據對比更顯示出驚人差距，以豐原路線平日班次平均僅8.5班，對比全市平均24.7班，落差達2.9倍，假日班次豐原路線平均8.4班，全市平均22.6班，差距亦達 2.7 倍。

周永鴻強烈質疑指出，豐原曾是原台中縣的政治經濟中心，如今卻因大眾運輸不便、捷運規劃遲緩，導致人口外流、商圈萎縮，「縣市合併升格十多年，豐原卻在縮水。」他更將矛頭指向市府及選區立委，批評市府難辭其咎，認為江啟臣長期在中央對原縣區交通建設毫無作為，未能積極爭取資源，同樣責無旁貸。

為翻轉原縣區沒落困境，周永鴻要求交通局短期內，應立即加密機場往返豐原的公車路線與班次，捷運工程局中長期應盡速啟動「豐科軸線（豐原－神岡－中科大雅）」的捷運可行性評估，並銜接機場捷運橘線，才能真正解決交通痛點，讓原縣區重新接軌台中發展核心，讓在地產業招商與民眾出國旅遊不再因交通問題受阻。

豐原市民搭公車往台中國際機場銜接不夠完善，民眾形容「難如登天」。本報系資料照片