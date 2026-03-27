日本排隊神店到台中！8公分巨無霸章魚燒開賣 限量買一送一

東京排隊神店「爆彈燒本舖」（ばくだん焼本舗）空降台中！繼插旗台北後，宣布於3月31日至4月14日快閃進駐新光三越台中中港店日本展，帶來招牌「巨無霸章魚燒」，並首度推出結合台中在地東泉辣醬的限定口味，加上每日限量買一送一優惠，預料將成為展期最強排隊焦點。

「爆彈燒本舖」誕生於東京池袋，以「一顆抵一份」的創新概念爆紅。不同於一般章魚燒的小巧尺寸，品牌主打直徑約8公分、重量達200克的巨型章魚燒，一顆就能帶來高飽足感，也成為日本街頭美食中極具辨識度的人氣代表。

此次台中快閃最大亮點，是品牌首度推出在地限定口味：「花東醬佐油蔥酥」將東泉辣醬、花生醬與油蔥酥融合，呈現台味十足的鹹甜層次；另一款「東泉辣醬巨無霸」則以經典章魚燒搭配東泉辣醬、美乃滋與柴魚片，打造熟悉又衝擊味蕾的台日混血風味。兩款皆定價198元。

除了口味創新，製作工序同樣講究。品牌透過精準控溫與翻烤技術，使外層形成酥脆口感，同時保留內部濕潤柔軟的日式特色；內餡一次包入章魚、蛤蜊、天婦羅碎、玉米與蔬菜等多種食材，每一口都能吃到豐富層次。

展期同步祭出優惠吸客，包括人氣口味「和風照燒海苔」推出每日限量10組買一送一活動，數量有限、售完為止。

花東醬佐油蔥酥。圖/爆彈燒本舖提供