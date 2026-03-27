清明連假垃圾怎麼丟？秒懂彰化縣各鄉鎮市清運時間

清明節4天連假，彰化縣環保局公告從4月3日到6日，26個鄉鎮市的垃圾清運時間，呼籲民眾依公告時段配合丟棄垃圾，並切實做好垃圾分類。

環保局表示，4月3日全縣各鄉鎮市沿線都正常清運，但福興鄉無資源回收車； 4月4日兒童節沿線清運停收的有彰化市、大村、溪州，花壇和福興沿線僅有垃圾車，其餘鄉鎮市維持正常清運；4月5日清明節則是全縣例行停收，僅彰化市維持定點清運服務；4月6日補假，沿線清運停收的有北斗、竹塘，花壇、福興和線西沿線僅有垃圾車，無資源回車，其餘地區恢復正常清運。

環保局提醒民眾，務必留意收運時間，並落實垃圾分類、資源回收及垃圾減量，共同維護環境整潔。民眾亦可透過環保局官方網站、官方臉書，以及各鄉鎮市公所網站或臉書，或使用「樂圾通」、「全國垃圾通」及「清運e點通」等APP，即時查詢最新清運資訊，以免錯過垃圾車收運時間。

環保局強調，掃墓祭祖時所整理的垃圾及雜草枝葉，應妥善打包，切勿露天燃燒；焚燒紙錢後之灰燼，應先以水澆濕成混稠狀，確認完全熄滅後再行打包並交由垃圾車清運，以避免餘燼復燃，危及清潔隊員收運安全。此外，非收運時段，請民眾將垃圾妥善打包並暫置於家中，勿堆置於住家門前，以免遭野狗或老鼠翻找，造成環境髒亂。

環保局表示，為響應環保並減少空氣汙染，民眾可採用功（糧）代金、以花代香或雙手合十祭拜等方式，或透過內政部「全國殯葬資訊入口網」線上追思。

清明節4天連假，彰化縣環保局公告從4月3日到6日，26個鄉鎮市的垃圾清運時間，呼籲民眾依公告時段配合丟棄垃圾，並切實做好垃圾分類。圖／本報資料照片