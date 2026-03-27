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中部百貨母親節檔期開打 台中新光三越初夏購物節4月壓軸登場

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中新光三越「初夏購物節」4月1日登場，4月1日至4月22日活動期間，全館線上線下總動員搭配最強贈獎回饋。圖／新光三越台中店提供
台中新光三越「初夏購物節」4月1日登場，4月1日至4月22日活動期間，全館線上線下總動員搭配最強贈獎回饋。圖／新光三越台中店提供

中部百貨母親節檔期開打，台中廣三SOGO百貨「感謝祭」與台中大遠百「美麗購物節」已經開跑；台中新光三越「初夏購物節」4月1日登場，3月26日起VIP預購會搶先開跑，4月1日至4月22日活動期間，全館線上線下總動員搭配最強贈獎回饋。

新光三越台中店4月登場的初夏購物節，透過高回饋促銷、強勢品牌組合、電商平台串聯及話題活動集客四大策略，全力推升買氣。在為期22天的促銷活動帶動下，預期整檔可創造27億元業績。

新光三越台中店表示，化妝品首13日單筆滿3000元送3000點、skm pay獨享全館單筆滿3000元送3000點、首8日名品單筆滿1萬送5000點，化妝品首度獨享好康再加碼，獨家扣點再贈美妝好禮，新光三越聯名卡加碼首6日天天累計刷8000加贈3000點、指定銀行刷8000贈2000點等。另4月9日至14日會員單筆滿300元，即可兌換東京牛奶cow cow ice等美味冰品。

台中廣三SOGO百貨「感謝祭」首波活動3月18日至4月15日登場，除買千送百優惠，更推出限定活動，首度舉辦「圓夢歌王挑戰賽」；台中大遠百「美麗購物節」3月19日至4月15日，消費享高回饋。

台中新光三越「初夏購物節」4月1日登場，3月26日起VIP預購會搶先開跑。圖／新光三越台中店提供
台中新光三越「初夏購物節」4月1日登場，3月26日起VIP預購會搶先開跑。圖／新光三越台中店提供

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