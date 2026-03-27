彰化選舉 藍登記喊卡 白積極布局

民眾黨彰化縣黨部加快年底大選布局，昨公布鄉鎮市民代表提名作業，開放彰化市、員林市、永靖鄉、埔心鄉、埔鹽鄉、埤頭鄉及花壇鄉等七區登記，預計提名十二席。其中彰化市、員林市分別規畫提名四席與三席，盼帶動議員選情，助攻現任黨籍議員吳韋達、張雪如拚連任。

相較民眾黨之下，中國國民黨彰化縣黨部原訂三月廿三至廿五日受理參選登記，卻臨時喊卡。彰化縣黨部表示，中央決定暫緩，但未說明原因；地方則解讀，這與縣長人選尚未拍板有關，導致整體提名節奏延後。

台灣民眾黨已啟動基層布局，議員提名已完成彰化、和美、員林、二林及山地原住民選區，此次再公告鄉鎮市民代表提名細節，涵蓋名額配置、登記資格、領表與登記時程及審查機制等。領表與登記期間為三月廿七日至四月二日；若登記人數超額，將由推薦小組評鑑並先行協調，未果則依評分排序決定人選，同分者再以協調或表決定案。

針對民眾黨前主席柯文哲案宣判，彰化縣黨部強調，無論外在情勢如何變化，黨部運作與各級民意代表服務絕不間斷，呼籲支持者保持理性、團結一致。二○二六年選舉將是檢驗「第三勢力」能否在逆境中持續前行的重要關鍵。彰化縣黨部將把當前挑戰轉化為前進動能，以更扎實的基層經營、更具體的政策回應，爭取民眾認同。