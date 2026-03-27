聽新聞
0:00 / 0:00

彰化選舉 藍登記喊卡 白積極布局

聯合報／ 記者林敬家／彰化報導
民眾黨彰化縣黨部公布鄉鎮市民代表提名作業，開放彰化市、員林市、永靖鄉、埔心鄉、埔鹽鄉、埤頭鄉及花壇鄉等7個選區登記，預計提名12席。圖／民眾黨彰化縣黨部提供
民眾黨彰化縣黨部公布鄉鎮市民代表提名作業，開放彰化市、員林市、永靖鄉、埔心鄉、埔鹽鄉、埤頭鄉及花壇鄉等7個選區登記，預計提名12席。圖／民眾黨彰化縣黨部提供

民眾黨彰化縣黨部加快年底大選布局，昨公布鄉鎮市民代表提名作業，開放彰化市、員林市、永靖鄉、埔心鄉、埔鹽鄉、埤頭鄉及花壇鄉等七區登記，預計提名十二席。其中彰化市、員林市分別規畫提名四席與三席，盼帶動議員選情，助攻現任黨籍議員吳韋達、張雪如拚連任。

相較民眾黨之下，中國國民黨彰化縣黨部原訂三月廿三至廿五日受理參選登記，卻臨時喊卡。彰化縣黨部表示，中央決定暫緩，但未說明原因；地方則解讀，這與縣長人選尚未拍板有關，導致整體提名節奏延後。

台灣民眾黨已啟動基層布局，議員提名已完成彰化、和美、員林、二林及山地原住民選區，此次再公告鄉鎮市民代表提名細節，涵蓋名額配置、登記資格、領表與登記時程及審查機制等。領表與登記期間為三月廿七日至四月二日；若登記人數超額，將由推薦小組評鑑並先行協調，未果則依評分排序決定人選，同分者再以協調或表決定案。

針對民眾黨前主席柯文哲案宣判，彰化縣黨部強調，無論外在情勢如何變化，黨部運作與各級民意代表服務絕不間斷，呼籲支持者保持理性、團結一致。二○二六年選舉將是檢驗「第三勢力」能否在逆境中持續前行的重要關鍵。彰化縣黨部將把當前挑戰轉化為前進動能，以更扎實的基層經營、更具體的政策回應，爭取民眾認同。

布局 彰化縣 張雪如

延伸閱讀

台東年底縣議員村里長等選舉 民進黨共提名8人

里鄰調整 高雄里長選舉現新局

藍竹縣長初選衝民調 白竹北內戰先握手

彰化市長提名 藍2人相爭選情添變

相關新聞

考照免費 中彰投加碼機車駕訓補助

台中區監理所攜手中彰投三縣市加碼推動機車駕訓補助，加上地方補助，最高可領兩千八百元，南投更首創限額免費；從各縣市成果來看，這項措施吸引年輕族群接受正規訓練，從源頭降低交通事故風險，頗具成果。

無照罰則加重 中市件數增3成

道交條例修法後一月卅一日上路，無照駕駛拉高罰則，並當場吊扣牌照、移置保管車輛。新制實施近兩個月，桃園市警局統計取締無照二七五○件，比去年同期少三成，但台中市二月取締六三二件，比一月增加近三成，中市警方認為宣導不足、民眾不知罰則已加重。

彰縣準校長高齡化 學者：教育行政壓力 影響報考意願

彰化縣一一四學年第二學期，國中、小學校長遴選共錄取廿四人，其中五十五歲以上有六人，最年長五十八歲。教育界指出，若校長們順利在下學期完成分發，部分新任校長不到兩任就要退休，直指本梯次呈現「高齡化」現象，也反映教育行政環境壓力，嚴重影響年輕主任報考意願。

彰化選舉 藍登記喊卡 白積極布局

民眾黨彰化縣黨部加快年底大選布局，昨公布鄉鎮市民代表提名作業，開放彰化市、員林市、永靖鄉、埔心鄉、埔鹽鄉、埤頭鄉及花壇鄉等七區登記，預計提名十二席。其中彰化市、員林市分別規畫提名四席與三席，盼帶動議員選情，助攻現任黨籍議員吳韋達、張雪如拚連任。

何欣純要求政府審慎因應水情 水利署：前瞻計畫下已有更大彈性

水情吃緊，民進黨台中市長參選人、立法委員何欣純今天邀請水利署人員前往石岡壩考察台中水情，她表示，氣象預估未來一季降雨偏少，業務單位審慎因應，大安大甲溪聯通工程趕快上線，在緊急時真正發揮功能。水利署官員說，前瞻基礎建設的水資源「珍珠串計畫」有關大安大甲溪...

台中9處場域成為「保育共生地」 獲OECM首屆授證肯定

台中有9處場域不僅成功復育石虎、穿山甲等珍稀物種，更在全台成為首批通過認證的65處場域中，授證成為「保育共生地（OECM）」，達到實質且長期的生物多樣性保育成效。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。