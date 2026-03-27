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彰縣準校長高齡化 學者：教育行政壓力 影響報考意願

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導
彰化縣教育界發現準校長高齡化，認為與教育環境不佳有關。記者簡慧珍／攝影 簡慧珍
彰化縣教育界發現準校長高齡化，認為與教育環境不佳有關。記者簡慧珍／攝影 簡慧珍

彰化縣一一四學年第二學期，國中、小學校長遴選共錄取廿四人，其中五十五歲以上有六人，最年長五十八歲。教育界指出，若校長們順利在下學期完成分發，部分新任校長不到兩任就要退休，直指本梯次呈現「高齡化」現象，也反映教育行政環境壓力，嚴重影響年輕主任報考意願。

縣府教育處表示，今年依提出退休申請的國中、小學校長缺額辦理遴選，錄取國中校長六人、國小校長十八人；其中五十五歲以上，國中有一人、國小五人。依慣例，準校長正式分派學校前須至教育處實習，有的實習時間長達五年。據了解，原本申請退休的校長中，至少有十五人臨時打消退休念頭，準校長恐要再等待，分發添變數。

一位偏鄉小學校長表示，近四次遴選錄取者多落在四十至五十歲之間，今年則明顯出現「大齡化」趨勢。若最年長的準校長能於一一五學年第一學期獲派任，最多僅能擔任約七年校長即屆齡退休；若分發延宕兩至三年，恐僅能完整歷經一任任期便需退離現職。由於新任校長多優先派任偏鄉學校，恐使偏鄉除教師流動率高，校長更迭也趨頻繁，影響校務穩定。

曾開辦校長培訓課程的退休教授黃德祥指出，年輕主任報考校長意願低落，關鍵在於整體教育環境不佳。首先，校長待遇與責任不成比例，主管加給僅一○○一○元，卻須承擔龐大行政與校務壓力；其次，校事會議制度修正後，校園申訴案件大幅增加，校長須處理繁重報告與程序，稍有不慎可能由協調者轉為被申訴對象「公親變事主」進一步降低投入意願。

對於外界關切校長年齡偏高問題，彰化縣府教育處回應，各縣市目前均未針對報考或錄取校長平均年齡進行統計分析，彰化縣無相關數據，無從比較，難以評論。

彰化縣 國中 校長遴選

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