無照罰則加重 中市件數增3成

道交條例修法後一月卅一日上路，無照駕駛拉高罰則，並當場吊扣牌照、移置保管車輛。新制實施近兩個月，桃園市警局統計取締無照二七五○件，比去年同期少三成，但台中市二月取締六三二件，比一月增加近三成，中市警方認為宣導不足、民眾不知罰則已加重。

桃園市警察局交通警察大隊長林東星觀察，重懲無照駕駛新制上路以來，桃園取締件數有下降，代表對於累犯者及青少年族群有一定威懾效果，但不諱言仍有心存僥倖的違規者。無照駕駛者常隱身於一般車流，警方將持續針對易違規時段、路段進行精準稽查，消弭執法空隙。

林東星強調，除了維持高強度執法量能，市警局過去也建議從源頭端落實管理，例如強化監理機關對違規者的輔導與再教育，並呼籲家長應善盡監督責任，切勿將車輛交予無照的未成年子女，當使用者缺乏專業交通法規教育，及正確駕駛技能，就可能成為道路上的潛在隱形殺手。

台中市警局交通大隊統計，今年一月新法未實施前，取締無照駕駛件數為四九五件，但新法上路後的二月，取締到六三二件，增幅約百分之廿七點六七。

中市官警認為，應該與民眾仍對道交條例加重罰則的資訊不清楚，另去年底針對毒駕增加唾液採驗，包含查獲毒駕、酒駕都會被吊扣駕照，也會增加可能無照駕駛的潛在母數。

台中市警局交通大隊指出，無照騎機車最高可處三萬六千元、無照開車最高罰六萬元，取締時將當場移置保管車輛及扣繳牌照，不僅加重處罰，提供車輛的車主也要比照駕駛人罰鍰處罰。