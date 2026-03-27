聽新聞
0:00 / 0:00

考照免費 中彰投加碼機車駕訓補助

聯合報／ 記者江良誠林敬家／連線報導
機車駕訓納入道路與安全課程，官方統計顯示有效降低違規與肇事風險。圖／南投監理站提供
機車駕訓納入道路與安全課程，官方統計顯示有效降低違規與肇事風險。圖／南投監理站提供

台中區監理所攜手中彰投三縣市加碼推動機車駕訓補助，加上地方補助，最高可領兩千八百元，南投更首創限額免費；從各縣市成果來看，這項措施吸引年輕族群接受正規訓練，從源頭降低交通事故風險，頗具成果。

台中區監理所長楊聰賢昨宣布，二○二六年機車駕訓補助及疊加方案，即日起報名機車駕訓並考取駕照者，可獲交通部補助每人一千三百元，全國名額五萬九千五百人；若再參加「機車駕訓二．○」安全駕駛訓練或「三．○」道路訓練，最高可補助兩千五百元。

地方政府同步疊加補助，南投縣政府今年編列一百廿萬元，分兩階段辦理，第一階段六百人每人補助一千五百元；第二階段三百人每名補助一千元。台中區監理所指出，南投縣汽車駕駛人訓練班聯誼會另加碼八百元，搭配中央及縣府補助，有六百名學員可享全額免訓練費，為全國首見的好康。

台中市政府交通局指出，將延續補助，每人一千五百元，總經費提高到五百廿五萬元，預計三千五百人受惠，金額與名額都是六都最多。彰化縣方面，除中央補助一千三百元外，縣府另加碼一千元，合計約二千三百元，並搭配企業與駕訓班加碼優惠，幾乎可以完全負擔考照費用。彰化監理站統計，縣府補助限額一千名，目前約還有三百名，因是考取駕照後才會補助，所以通過者優先。

在成效方面，交通部公路局統計，接受機車駕訓者較未受訓者違規風險降低五成九，肇事風險降低三成六。中彰投地區去年參與駕訓人數達一萬五千兩百廿三人，較前年八千零四十三人，大幅成長逾八成九。同期機車事故死亡人數減少卅七人、下降近一成，受傷人數少兩千九百九十三人、下降百分之二點八。

台中統計，若再進一步接受安全駕駛訓練，違規率最高可降近七成、肇事率降幅可達四成，顯示駕訓對降低事故風險具體有效。

地方政府 交通事故 彰化縣

延伸閱讀

盼撕掉行人地獄標籤！闖紅燈累犯需上矯正講習 未出席者罰1800元、吊扣駕照

考照注意！今年筆試加嚴 這項大魔王考題「沒過直接出局」

吸引選票…老人健保補助 成政見牛肉

避相對剝奪感 學者籲長者健保補助應統一制度

相關新聞

考照免費 中彰投加碼機車駕訓補助

台中區監理所攜手中彰投三縣市加碼推動機車駕訓補助，加上地方補助，最高可領兩千八百元，南投更首創限額免費；從各縣市成果來看，這項措施吸引年輕族群接受正規訓練，從源頭降低交通事故風險，頗具成果。

彰化選舉 藍登記喊卡 白積極布局

民眾黨彰化縣黨部加快年底大選布局，昨公布鄉鎮市民代表提名作業，開放彰化市、員林市、永靖鄉、埔心鄉、埔鹽鄉、埤頭鄉及花壇鄉等七區登記，預計提名十二席。其中彰化市、員林市分別規畫提名四席與三席，盼帶動議員選情，助攻現任黨籍議員吳韋達、張雪如拚連任。

無照罰則加重 中市件數增3成

道交條例修法後一月卅一日上路，無照駕駛拉高罰則，並當場吊扣牌照、移置保管車輛。新制實施近兩個月，桃園市警局統計取締無照二七五○件，比去年同期少三成，但台中市二月取締六三二件，比一月增加近三成，中市警方認為宣導不足、民眾不知罰則已加重。

彰縣準校長高齡化 學者：教育行政壓力 影響報考意願

彰化縣一一四學年第二學期，國中、小學校長遴選共錄取廿四人，其中五十五歲以上有六人，最年長五十八歲。教育界指出，若校長們順利在下學期完成分發，部分新任校長不到兩任就要退休，直指本梯次呈現「高齡化」現象，也反映教育行政環境壓力，嚴重影響年輕主任報考意願。

何欣純要求政府審慎因應水情 水利署：前瞻計畫下已有更大彈性

水情吃緊，民進黨台中市長參選人、立法委員何欣純今天邀請水利署人員前往石岡壩考察台中水情，她表示，氣象預估未來一季降雨偏少，業務單位審慎因應，大安大甲溪聯通工程趕快上線，在緊急時真正發揮功能。水利署官員說，前瞻基礎建設的水資源「珍珠串計畫」有關大安大甲溪...

台中9處場域成為「保育共生地」 獲OECM首屆授證肯定

台中有9處場域不僅成功復育石虎、穿山甲等珍稀物種，更在全台成為首批通過認證的65處場域中，授證成為「保育共生地（OECM）」，達到實質且長期的生物多樣性保育成效。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。