考照免費 中彰投加碼機車駕訓補助

台中區監理所攜手中彰投三縣市加碼推動機車駕訓補助，加上地方補助，最高可領兩千八百元，南投更首創限額免費；從各縣市成果來看，這項措施吸引年輕族群接受正規訓練，從源頭降低交通事故風險，頗具成果。

台中區監理所長楊聰賢昨宣布，二○二六年機車駕訓補助及疊加方案，即日起報名機車駕訓並考取駕照者，可獲交通部補助每人一千三百元，全國名額五萬九千五百人；若再參加「機車駕訓二．○」安全駕駛訓練或「三．○」道路訓練，最高可補助兩千五百元。

地方政府同步疊加補助，南投縣政府今年編列一百廿萬元，分兩階段辦理，第一階段六百人每人補助一千五百元；第二階段三百人每名補助一千元。台中區監理所指出，南投縣汽車駕駛人訓練班聯誼會另加碼八百元，搭配中央及縣府補助，有六百名學員可享全額免訓練費，為全國首見的好康。

台中市政府交通局指出，將延續補助，每人一千五百元，總經費提高到五百廿五萬元，預計三千五百人受惠，金額與名額都是六都最多。彰化縣方面，除中央補助一千三百元外，縣府另加碼一千元，合計約二千三百元，並搭配企業與駕訓班加碼優惠，幾乎可以完全負擔考照費用。彰化監理站統計，縣府補助限額一千名，目前約還有三百名，因是考取駕照後才會補助，所以通過者優先。

在成效方面，交通部公路局統計，接受機車駕訓者較未受訓者違規風險降低五成九，肇事風險降低三成六。中彰投地區去年參與駕訓人數達一萬五千兩百廿三人，較前年八千零四十三人，大幅成長逾八成九。同期機車事故死亡人數減少卅七人、下降近一成，受傷人數少兩千九百九十三人、下降百分之二點八。

台中統計，若再進一步接受安全駕駛訓練，違規率最高可降近七成、肇事率降幅可達四成，顯示駕訓對降低事故風險具體有效。