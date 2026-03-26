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聯外道路管線協調會 名間反焚化爐自救會場外抗議

中央社／ 南投26日電

南投縣政府擬在名間鄉興建焚化爐，今天召開聯外道路拓寬設計及管線協調會，反對民眾質疑焚化爐案環評未過，且未邀土地所有權人國產署出席，程序偷跑；環保局表示，一切合法。

南投縣政府環境保護局今天下午於南投縣立體育場召開名間鄉新民巷道路拓寬工程設計及管線協調會。名間鄉反焚化爐自救會、彰化縣環境保護聯盟、監督施政聯盟、時代力量等單位代表在場外抗議，並呼喊「反對新民巷拓寬，守護農地與石虎」等口號。

自救會主張，聯外道路是為焚化爐營運而存在，如焚化爐環評沒過或遭行政院撤銷土地撥用，這條道路即無須拓寬，因此環保局會議缺乏行政程序正當性；另外，此路一旦拓寬，附近出沒的石虎路殺風險將提高。

名間鄉反焚化爐自救會長釋致中表示，新民巷預定拓寬土地多為國有財產署所有，呼籲國產署勿提供國有地給環保局作為垃圾車雙向通行大道。

監督施政聯盟執行長許心欣說，今天會議沒找地主國產署出席，也沒獲得其同意，就如還沒買下房子，就找設計師及水電討論如何裝潢改線路。

環保局長李易書告訴中央社記者，焚化廠設置後需8米以上進場道路，現有新民巷最窄僅4米，今天會中決議拓寬既有道路至10.5公尺可供埋設管線；會議主要討論埋管拓寬寬度，因此邀集中華電信、台電等單位出席，之後將向水利署申請拓寬同意，並行文給國產署等土地所有權人，取得土地使用同意。

李易書說，預計今年完成拓寬工程設計規劃，明年發包，「提供給民眾安全回家的路是縣府責任」，新民巷最窄處4米，會車、農業機具進出易有困擾，即使最後焚化廠沒有蓋在此處，也希望能讓民眾有舒適回家的道路，因而道路拓寬工程會持續執行。

水利署 焚化爐 國產署 南投

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