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何欣純要求政府審慎因應水情 水利署：前瞻計畫下已有更大彈性

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
水情吃緊，民進黨台中市長參選人、立法委員何欣純今天邀請水利署人員前往石岡壩考察台中水情。圖／何欣純提供
水情吃緊，民進黨台中市長參選人、立法委員何欣純今天邀請水利署人員前往石岡壩考察台中水情。圖／何欣純提供

水情吃緊，民進黨台中市長參選人、立法委員何欣純今天邀請水利署人員前往石岡壩考察台中水情，她表示，氣象預估未來一季降雨偏少，業務單位審慎因應，大安大甲溪聯通工程趕快上線，在緊急時真正發揮功能。水利署官員說，前瞻基礎建設的水資源「珍珠串計畫」有關大安大甲溪聯通工程可望在今年底完成，未來可強化台中民生與產業用水穩定。

何欣純同時提到，南台中過去常出現停水較快、復水較慢、水壓不足等問題，尤其近年新興社區與高樓住宅增加，更凸顯穩定供水的重要性，盼備援管線工程盡速完工、完成測試，強化南北台中的整體供水穩定；不能同樣一個台中市，卻出現兩個水情。

她說，水情牽動台中的民生、產業、農業與城市未來發展，面對極端氣候帶來的挑戰，要用最審慎的態度、最積極的作為持續推動各項備援與調度工程，讓台中成為一座供水安全、韌性永續、宜居穩定的城市。

水利署官員說，台中每日用水需求約158萬噸，台中水源調度在前瞻計畫下已有更大彈性，包含改由烏溪伏流水供彰化地區，讓台中水源留供在地使用，對穩定台中供水更有幫助。大甲溪系統淨水廠增出、抗旱水井及伏流水啟用、產業自主節水等都是為了讓台中在枯水期中維持穩定供水，現經濟部水利署與台水公司已成立應變小組，會持續檢討各標的用水需求、加強水源調度。

水情吃緊，民進黨台中市長參選人、立法委員何欣純今天邀請水利署人員前往石岡壩考察台中水情。圖／何欣純提供
水情吃緊，民進黨台中市長參選人、立法委員何欣純今天邀請水利署人員前往石岡壩考察台中水情。圖／何欣純提供

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