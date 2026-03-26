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台中9處場域成為「保育共生地」 獲OECM首屆授證肯定

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
「食柑農場」採草生、友善耕作方式，已通過友善石虎農作標章、綠保標章認證場域。圖／林業署台中分署提供
「食柑農場」採草生、友善耕作方式，已通過友善石虎農作標章、綠保標章認證場域。圖／林業署台中分署提供

台中有9處場域不僅成功復育石虎、穿山甲等珍稀物種，更在全台成為首批通過認證的65處場域中，授證成為「保育共生地（OECM）」，達到實質且長期的生物多樣性保育成效。

林業署台中分署指出，這9處獲認證場域分別為．大甲溪發電廠馬鞍壩區域、東海大學教師宿舍區保育共生地、二呆農園（友善石虎農作場域）、筏子溪（市政路至王田圳）、食柑農場（石岡區友善耕作農場）、台積電晶圓15A廠綠帶空間、花果山下（家族傳統造林轉型生態保育場域）、台中科學園區、四角林咖啡莊園休閒農場等。

上述場域均在各自既有的經營管理架構下，成功讓石虎、穿山甲、食蛇龜、巴氏銀鮈、食蟹獴、臺灣鮰、黃胸黑翅螢、狗花椒等珍稀野生物種，得以在其中棲息繁衍，展現公私協力守護中臺灣生物多樣性的豐碩成果。

台中分署指出，其中筏子溪（市政路至王田圳由水利署第三河川分署與荒野保護協會聯名申請，透過跨部門環境教育平台，將都市河岸打造為石虎的重要棲地與生態廊道，成為公私協力管理水域保育的典範；而「花果山下」則展現了家族傳統造林地的轉型力量，成功記錄到石蟹獴與石虎等動物蹤跡。

友善耕作典範：食柑農場讓生產與保育共生

在農業領域，「食柑農場」的表現尤為亮眼。該農場長期堅持無農藥、無化肥的草生栽培，早已獲得綠色保育標章。農場主動架設紅外線感應相機，記錄下石虎、大冠鷲及領角鴞等保育類動物的珍貴影像，證明了精緻農業與生態保育並行不悖。

食柑農場代表陸巧嵐表示，「這份榮耀屬於支持友善耕作的每一位夥伴。我們在種植香甜柑橘的同時，也為石虎守住了一片家園。未來我們會繼續努力，讓生產與保育在這片土地上真正共存共榮。」

台中分署強調，邁向2030願景，保育共生地的推廣是突破傳統保育思維的關鍵。透過企業（如台積電、中科園區）的綠色管理、學術機構（如東海大學）的場域維護，以及農友的友善耕作，能將原本破碎的棲地重新串聯，透過擴大保育共生地的版圖，讓生物多樣性不再只是口號。

「二呆農園」為台中分署輔導的友善石虎農作標章田區，成功復育螢火蟲族群，營造淺山保育共生地。圖／林業署台中分署提供
「二呆農園」為台中分署輔導的友善石虎農作標章田區，成功復育螢火蟲族群，營造淺山保育共生地。圖／林業署台中分署提供

台中 石虎 生態保育

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