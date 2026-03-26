台中海線最大母嬰照護 童綜合產後護理之家打造飯店級空間

台中清水梧棲地區媽媽與新生兒，向來缺乏AI智能守護與醫學中心級的一條龍服務，童綜合醫院附設產後護理之家今天正式啟用，宣布結合智慧醫療與尊榮服務，為海線家庭打造最安心的母嬰搖籃，專科醫師與跨領域團隊提供從孕期、生產到產後照護的無縫接軌服務。

童綜合醫院表示，成立產後護理之家主要靠充足的醫療後援，由婦產科、兒科及中醫科專科醫師定期巡診，將醫院等級的專業監測延伸至坐月子期間，提供從孕期、生產到產後的一條龍無縫接軌服務。

不僅如此，專業護理師提供24小時照護與哺乳指導，並編制物理治療師（指導產後運動）、心理師（心靈輔導）及營養師（膳食規劃），協助媽媽在均衡營養中恢復體態；藉一鍵式智能照護APP專屬程式，可切換「孕中、坐月子、返家」三階段介面。媽媽能隨時掌握自己的生理數據，以及寶寶的奶量、體重、大小便紀錄，並可透過APP調整月子餐或報名衛教課程。

董事長童敏哲表示，產後護理之家用後，將可提供44床媽咪、46位寶寶同時使用，目前海線產婦預約已從4月開始排隊到7月，未來從治療延伸至產後照護全領域，持續推動智慧醫療應用，優化醫療流程，守護每一份初生的喜悅。

台中市衛生局副局長陳麗娟表示，海線醫療過去資源比較少，童綜合在地耕耘半世紀，從診所發展成龐大的醫療體系，從長照發展到產後護理之家，一路走來真的很不容易，如今海線居民藉由童綜合醫院打造出產前至年老一條龍服務，可以促進周邊區域生活機能，帶動人口增長。

海線最大的童綜合醫院附設產後護理之家今天正式啟用，為海線家庭打造最安心的母嬰搖籃。記者黑中亮／攝影