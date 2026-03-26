快訊

直播／一審判決出爐！柯文哲涉京華城貪瀆案 重判17年、褫奪公權6年

觀光救不了日本？吳淡如點破致命關鍵 2大產業快撐不住

美食節目主持人馬桶上猝逝 電視台哀悼證實是他

聽新聞
0:00 / 0:00

台中海線最大母嬰照護 童綜合產後護理之家打造飯店級空間

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
海線最大的童綜合醫院附設產後護理之家今天正式啟用，為海線家庭打造最安心的母嬰搖籃。記者黑中亮／攝影
海線最大的童綜合醫院附設產後護理之家今天正式啟用，為海線家庭打造最安心的母嬰搖籃。記者黑中亮／攝影

台中清水梧棲地區媽媽與新生兒，向來缺乏AI智能守護與醫學中心級的一條龍服務，童綜合醫院附設產後護理之家今天正式啟用，宣布結合智慧醫療與尊榮服務，為海線家庭打造最安心的母嬰搖籃，專科醫師與跨領域團隊提供從孕期、生產到產後照護的無縫接軌服務。

童綜合醫院表示，成立產後護理之家主要靠充足的醫療後援，由婦產科、兒科及中醫科專科醫師定期巡診，將醫院等級的專業監測延伸至坐月子期間，提供從孕期、生產到產後的一條龍無縫接軌服務。

不僅如此，專業護理師提供24小時照護與哺乳指導，並編制物理治療師（指導產後運動）、心理師（心靈輔導）及營養師（膳食規劃），協助媽媽在均衡營養中恢復體態；藉一鍵式智能照護APP專屬程式，可切換「孕中、坐月子、返家」三階段介面。媽媽能隨時掌握自己的生理數據，以及寶寶的奶量、體重、大小便紀錄，並可透過APP調整月子餐或報名衛教課程。

董事長童敏哲表示，產後護理之家用後，將可提供44床媽咪、46位寶寶同時使用，目前海線產婦預約已從4月開始排隊到7月，未來從治療延伸至產後照護全領域，持續推動智慧醫療應用，優化醫療流程，守護每一份初生的喜悅。

台中市衛生局副局長陳麗娟表示，海線醫療過去資源比較少，童綜合在地耕耘半世紀，從診所發展成龐大的醫療體系，從長照發展到產後護理之家，一路走來真的很不容易，如今海線居民藉由童綜合醫院打造出產前至年老一條龍服務，可以促進周邊區域生活機能，帶動人口增長。

海線最大的童綜合醫院附設產後護理之家今天正式啟用，為海線家庭打造最安心的母嬰搖籃。記者黑中亮／攝影
海線最大的童綜合醫院附設產後護理之家今天正式啟用，為海線家庭打造最安心的母嬰搖籃。記者黑中亮／攝影

海線最大的童綜合醫院附設產後護理之家今天正式啟用，為海線家庭打造最安心的母嬰搖籃。記者黑中亮／攝影
海線最大的童綜合醫院附設產後護理之家今天正式啟用，為海線家庭打造最安心的母嬰搖籃。記者黑中亮／攝影

醫學中心 物理治療師 護理

延伸閱讀

「長照支持假」避免照顧空窗 勞動部：盤點民眾需求 仍需評估

苗栗縣立長照機構委託慈濟營運 打造醫養合一標竿

影／苗縣首家公立綜合長照家園委外簽約 慈濟：打造全球最佳長照機構

相關新聞

台中海線最大母嬰照護 童綜合產後護理之家打造飯店級空間

台中清水梧棲地區媽媽與新生兒，向來缺乏AI智能守護與醫學中心級的一條龍服務，童綜合醫院附設產後護理之家今天正式啟用，宣布結合智慧醫療與尊榮服務，為海線家庭打造最安心的母嬰搖籃，專科醫師與跨領域團隊提供從孕期、生產到產後照護的無縫接軌服務。

水情趨緊！中市啟動抗旱整備 籲落實節水強化城市韌性

因應今年春雨偏少、水情逐漸吃緊，台中市水情燈號已進入「綠燈」階段。台中市政府配合經濟部水利署加強水源調度及相關應變措施，提前啟動抗旱整備作為，並呼籲產業與各機關落實節水行動，確保民生與產業用水穩定。

中市今年首推「銀領找頭路」系列活動 助銀髮者開創職涯第二春

台中市勞工局去年12月在大甲成立「海線地區銀髮人才服務據點」，結合東區及豐原區2處銀髮據點，全面擴大台中銀髮就業網絡，提供銀髮求職者在地化及可及性就業服務。台中市就業服務處今年首度推出「銀領找頭路」套裝式活動，以餐飲、零售服務業為主題，引領銀髮者進入勞動市場。

台中太平枇杷評鑑 兩位第一名出爐 品嘗過都說好吃

台中市農業局和太平區農會今天舉辦太平地區的枇杷評鑑，第一名有兩位，分別是太平區枇杷產銷班第2班的李昌基和第10班的柯辰宏，第2班也獲得團體獎第1名。農業局副局長蔡勇勝和太平區農會總幹事余文欽都呼籲大家把握時機品嘗。

考照變免費門票 中彰投補助疊到滿 機車族迎史上最省一年

台中區監理所攜手中彰投三縣市加碼推動機車駕訓補助，最高可領2500元，南投更首創部分名額全額免費，盼吸引年輕族群接受正規訓練，從源頭降低交通事故風險。

南投撐竿跳吸14國頂尖好手同場競技 黃湧富5公尺50為台灣奪金

「2026南投國際室內撐竿跳高大賽」在國立草屯商工登場，中華台北選手黃湧富以5公尺50勇奪國際男子組金牌，寫下本屆台灣最佳成績，也成功將金牌留在地主。賽事吸引14個國家地區選手參與，另有44所國內學校同場競技，展現高度國際化與基層實力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。