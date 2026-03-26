水情趨緊！中市啟動抗旱整備 籲落實節水強化城市韌性

因應今年春雨偏少、水情逐漸吃緊，台中市水情燈號已進入「綠燈」階段。台中市政府配合經濟部水利署加強水源調度及相關應變措施，提前啟動抗旱整備作為，並呼籲產業與各機關落實節水行動，確保民生與產業用水穩定。

經發局長張峯源表示，市長盧秀燕日前於市政會議中指示，台中作為中部重要產業重鎮，面對水情挑戰須展現高度抗旱韌性。市府已審慎因應，近期將召開供水情勢及整備協調會議，從「開源」與「節流」雙軌並進，全面盤點各項抗旱整備措施。

在開源方面，市府將推動多元水源運用，包括盤點轄內新建工程地下水井出水量，統整水資源回收中心再生水供應量，並協請台灣自來水公司檢視抗旱井啟用情形；另針對具備供水條件的新建工程地下水井，進行水質檢驗，以確保水源安全與可用性。

在節水措施方面，張峯源表示，市府各機關將帶頭推動所轄場域節水作為，同時加強對民眾及產業的宣導，鼓勵落實日常節水行動，共同降低用水負擔。

經發局呼籲，市民可從生活中落實節水習慣，如洗米洗菜水再利用、居家清潔改採擦拭方式、隨手關緊水龍頭及多使用蓮蓬頭淋浴等，從小處著手，累積節水成效。

市府也將持續精進各項抗旱整備措施，攜手市民共同因應枯水期挑戰，守護台中穩定供水與永續發展。相關水情及節水訊息，請詳見台中市經濟發展局節水專區。