中市今年首推「銀領找頭路」系列活動 助銀髮者開創職涯第二春

台中市勞工局去年12月在大甲成立「海線地區銀髮人才服務據點」，結合東區及豐原區2處銀髮據點，全面擴大台中銀髮就業網絡，提供銀髮求職者在地化及可及性就業服務。台中市就業服務處今年首度推出「銀領找頭路」套裝式活動，以餐飲、零售服務業為主題，引領銀髮者進入勞動市場。

勞工局在台中市東區、豐原區及大甲區共成立3處銀髮人才服務據點，為55歲以上或依法退休者提供專屬就業服務，除一般求職求才服務，還有徵才活動、職涯諮詢、就業促進及3C科技應用課程等，更首創月月有徵才活動，透過每月定期定點「找人才」方式，邀請至少2家以上的企業提供適合的工作職缺，協助銀髮長者再創職涯第二春。

台中市就服處表示，今年首度推出「銀領找頭路」套裝式活動，打破過往單點式的課程規劃，特別以中高齡求職者詢問度最高的餐飲服務業、零售服務業為主題，以中高齡及高齡人力運用講座開場、銜接職業適性診斷及職涯諮詢服務、3小時職場實境體驗或2日職涯深度探索，最後透過銀髮據點聯合徵才等活動，引領銀髮者深度瞭解相關產業的就業環境、工作內容、所需具備專長及技能，強化銀髮求職者就業動機，重新進入勞動市場。

另搭配勞動部「五五就業促進獎勵實施要點」，凡經台中市就業服務據點推介就業，符合資格者，最高可申請6萬元就業獎勵；雇主進用就服據點推介的銀髮勞工，並提供友善措施，每年最高可補助30萬元職場支持輔導費，促進勞雇雙贏。