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台中太平枇杷評鑑 兩位第一名出爐 品嘗過都說好吃

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市農業局和太平區農會今天舉辦太平地區的枇杷評鑑。記者黃寅／攝影
台中市農業局和太平區農會今天舉辦太平地區的枇杷評鑑。記者黃寅／攝影

台中市農業局和太平區農會今天舉辦太平地區的枇杷評鑑，第一名有兩位，分別是太平區枇杷產銷班第2班的李昌基和第10班的柯辰宏，第2班也獲得團體獎第1名。農業局副局長蔡勇勝和太平區農會總幹事余文欽都呼籲大家把握時機品嘗。

農業局副局長蔡勇勝說，枇杷是台灣是每年最早上市的水果，栽培的面積有8百多公頃，而台中是產量最多的地方，佔了8成。而且，太平也是台灣最早種枇杷的地方，尤其所有的植物在溫差大的地方，甜度跟Q度都會最好，太平山區的溫差大，所以枇杷的品質很好。

他說，透過評鑑比賽可以讓大家交流，把農民的栽培水準提升，另則是希望增加曝光度，讓更多的消費者知道這個水果。

太平區農會總幹事余文欽說，評鑑最主要的不是名次的問題，而是要透過評鑑讓農民能夠交流。以前枇杷農有一兩百位，現在只有80至1百位，無論種植面積和枇杷農都愈來愈少，希望透過評鑑讓他們互相交流，在栽培管理上能有更好的技術。

他說，今年的枇杷非常好吃，好的枇杷果粒要亮、顏色要漂亮、絨毛要多、而且皮要好扒。現在水果甜度都有10到12度，都非常甜，希望喜歡吃枇杷的鄉親能夠到太平來選購，也可以向農會訂購。

台中市農業局和太平區農會今天舉辦太平地區的枇杷評鑑，太平區枇杷產銷班第2班獲團體獎第一名。圖／太平區農會提供
台中市農業局和太平區農會今天舉辦太平地區的枇杷評鑑，太平區枇杷產銷班第2班獲團體獎第一名。圖／太平區農會提供

台中市農業局和太平區農會今天舉辦太平地區的枇杷評鑑。記者黃寅／攝影
台中市農業局和太平區農會今天舉辦太平地區的枇杷評鑑。記者黃寅／攝影

台中市農業局和太平區農會今天舉辦太平地區的枇杷評鑑，第一名有兩位，分別是太平區枇杷產銷班第2班的李昌基和第10班的柯辰宏。圖／太平區農會提供
台中市農業局和太平區農會今天舉辦太平地區的枇杷評鑑，第一名有兩位，分別是太平區枇杷產銷班第2班的李昌基和第10班的柯辰宏。圖／太平區農會提供

台中市農業局和太平區農會今天舉辦太平地區的枇杷評鑑。記者黃寅／攝影
台中市農業局和太平區農會今天舉辦太平地區的枇杷評鑑。記者黃寅／攝影

台中市農業局和太平區農會今天舉辦太平地區的枇杷評鑑。記者黃寅／攝影
台中市農業局和太平區農會今天舉辦太平地區的枇杷評鑑。記者黃寅／攝影

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