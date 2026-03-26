綠營潭雅神初選民調出爐！現任雙雄穩過關 新人陳映辰驚險出線

民進黨台中市議員第五選區（潭子、大雅、神岡）初選電話民調今天上午公布結果，四位參選人競爭三席提名，現任的蕭隆澤、周永鴻以最高支持率穩獲提名，而新人陳映辰則獲立委蔡其昌助陣下，以婦女保障名額也將獲得黨內提名參選。

中五選區今年同樣面臨「4搶3」格局，初選電話民調在3月23日至29日間展開，規則為全黨員與電話民調各占一定比例，現任議員周永鴻、蕭隆澤兩人穩過關，新人陳映辰成功出線，另一名新人林鈺梅則落選。

現任市議員周永鴻代表正國會，目前是民進黨團總召，連任聲勢高，而英系的蕭隆澤，常年在潭子在地扎根，基層支持強，兩人聽聞初選民調過關後，均表示感謝鄉親的支持，未來會繼續在議會為民喉舌。

而新人陳映辰本身是大雅區上雅里里長，憑藉立委蔡其昌山線系統的支持，形成「綠營第二代＋地方基層」的角力，使得在地選情，幾乎是在「現任幾乎盤穩」的前提下，仍維持一定競爭張力，再加上婦女保障名額的優勢，穩獲民進黨提名參選中五選區。

一般以為，民進在中五選區未來將以兩位資深現任議員，搭配一位新生代女性，形成「老＋新」組合，預計將代表民進黨爭取年底議員六席。